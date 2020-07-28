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Собчак сможет закрыть сделку по покупке крабового бизнеса

Суд снял арест с активов группы «Монерон»
Екатерина Бурлакова
Юрий Смитюк / ТАСС

Сахалинский областной суд 16 и 20 июля отменил решения Южно-Сахалинского городского суда об аресте активов компаний «Курильский универсальный комплекс» (КУК) и «Монерон» и о продлении этого ареста до 15 августа. Информация об этом размещена на сайте суда. Пресс-служба суда не ответила на запрос «Ведомостей» на момент публикации материала.

И КУК, и «Монерон» входят в ГК «Монерон», которая была основана бизнесменом Олегом Каном. В СМИ его называют «крабовым королем». До аукционов 2019 года эти фирмы были крупнейшими добытчиками краба на Дальнем Востоке. Затем примерно половина квот была у них изъята и продана другим компаниям, текущий размер квот позволяет им добывать более 9000 т крабов в год (около 10% всей российской добычи). 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных