Собчак сможет закрыть сделку по покупке крабового бизнеса

И КУК, и «Монерон» входят в ГК «Монерон», которая была основана бизнесменом Олегом Каном. В СМИ его называют «крабовым королем». До аукционов 2019 года эти фирмы были крупнейшими добытчиками краба на Дальнем Востоке. Затем примерно половина квот была у них изъята и продана другим компаниям, текущий размер квот позволяет им добывать более 9000 т крабов в год (около 10% всей российской добычи).