Собчак сможет закрыть сделку по покупке крабового бизнеса

Собчак сможет закрыть сделку по покупке крабового бизнесаСуд снял арест с активов группы «Монерон»
Сахалинский областной суд 16 и 20 июля отменил решения Южно-Сахалинского городского суда об аресте активов компаний «Курильский универсальный комплекс» (КУК) и «Монерон» и о продлении этого ареста до 15 августа. Информация об этом размещена на сайте суда. Пресс-служба суда не ответила на запрос «Ведомостей» на момент публикации материала.
И КУК, и «Монерон» входят в ГК «Монерон», которая была основана бизнесменом Олегом Каном. В СМИ его называют «крабовым королем». До аукционов 2019 года эти фирмы были крупнейшими добытчиками краба на Дальнем Востоке. Затем примерно половина квот была у них изъята и продана другим компаниям, текущий размер квот позволяет им добывать более 9000 т крабов в год (около 10% всей российской добычи).
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