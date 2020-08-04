Суд обязал «Аэрофлот» выплатить почти 30 млн рублей вдове умершего в рейсе пилота

Решение суда еще не вступило в силу. «Аэрофлот» планирует обжаловать решение, говорит представитель авиакомпании Михаил Демин. «Наша позиция основана на следующем: заболевание пилота не относится к перечню нормативно установленных профессиональных заболеваний, есть основания полагать, что пилот мог знать о заболевании и скрывать его, тем самым создавая серьезную и вполне реальную угрозу жизни и здоровью пассажиров рейса», – добавляет Демин. То заболевание, которое стало причиной смерти пилота, даже стандартными инструментальными методами контроля пропустить было невозможно, а это означало бы непрохождение медкомиссии и отстранение от полетов по состоянию здоровья; поэтому вызывают вопросы и обстоятельства прохождения медицинской комиссии, заключает Демин. Врачебно-летную экспертную комиссию (ВЛЭК) пилот проходил не в медицинском центре «Аэрофлота» в Москве, а в Омске, обращает он внимание.