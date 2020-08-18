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Зачем Kodak идет в фармацевтику

И поможет ли ей в этом протекция Дональда Трампа
Софья Корепанова
Исполнительный председатель Eastman Kodak Джим Континенца /AP

Eastman Kodak планирует выпускать лекарственные субстанции и дженерики. Однако у компании возникли трудности с получением кредита от властей США, на который она рассчитывала.

Kodak получила одобрение на кредит в $765 млн от Международной финансовой корпорации развития США (DFC). Дональд Трамп заявил, что в итоге США перестанут зависеть от поставок из Китая и Индии.

О подписании соглашения с DFC стало известно 28 июля. На закрытие торгов Нью-Йоркской фондовой биржи 27 июля акция Kodak стоила $2,62, а уже 29 июля – $33,2, причем в течение дня цена поднималась до $60 и в связи с этим биржа приостанавливала торги акциями компании. Но затем бумаги Kodak дешевели и, например, 7 августа стоили уже в два с лишним раза меньше – $14,88. Именно спекулятивный взлет, а затем падение бумаг Kodak послужили причиной расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), сообщила в конце прошлой недели The Wall Street Journal (WSJ )со ссылкой на источники. Это, как отмечает WSJ, давало руководству компании возможности для совершения выгодных сделок. В частности, Reuters сообщало, что несколько топ-менеджеров получили опционы за день до официального объявления о кредите. Информаторы WSJ отметили, впрочем, что компании не предъявлено каких-либо обвинений и, возможно, регулятор не найдет нарушений законодательства об инсайдерской торговле. DFC сообщила, что не станет предпринимать дальнейших шагов по исполнению соглашения с Kodak, пока «подозрения в нарушениях не будут сняты».

Из многочисленных публикаций американской прессы видно, что многие специалисты и аналитики фармрынка были удивлены выбором властей: миссию преодолеть зависимость от производителей лекарств из Азии логичнее было бы поручить фармацевтическим компаниям – например, Amneal Pharmaceuticals, Mylan или Teva Pharmaceutical Industries, у которых налажены связи с поставщиками и есть опыт.

Еще до истории с расследованием SEC внештатный колумнист Forbes, бизнес-консультант Питер Коэн все равно не советовал инвестировать в акции Kodak. По трем причинам. Во-первых, финансовые показатели и перспективы у компании оставляют, по его мнению, желать лучшего. Во-вторых, Kodak станет производить ингредиенты в том числе для противомалярийного препарата гидроксихлорохин. Трамп расхваливает его как лучшее средство от коронавируса. Но многие врачи с ним не согласны. В частности, такие влиятельные, как директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Уже в следующем году Трампа может не оказаться в Белом доме – и что будет с продажами гидроксихлорохина? И наконец, отмечает Коэн, у Kodak долгая история плохого корпоративного управления.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных