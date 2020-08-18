Зачем Kodak идет в фармацевтику

О подписании соглашения с DFC стало известно 28 июля. На закрытие торгов Нью-Йоркской фондовой биржи 27 июля акция Kodak стоила $2,62, а уже 29 июля – $33,2, причем в течение дня цена поднималась до $60 и в связи с этим биржа приостанавливала торги акциями компании. Но затем бумаги Kodak дешевели и, например, 7 августа стоили уже в два с лишним раза меньше – $14,88. Именно спекулятивный взлет, а затем падение бумаг Kodak послужили причиной расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), сообщила в конце прошлой недели The Wall Street Journal (WSJ )со ссылкой на источники. Это, как отмечает WSJ, давало руководству компании возможности для совершения выгодных сделок. В частности, Reuters сообщало, что несколько топ-менеджеров получили опционы за день до официального объявления о кредите. Информаторы WSJ отметили, впрочем, что компании не предъявлено каких-либо обвинений и, возможно, регулятор не найдет нарушений законодательства об инсайдерской торговле. DFC сообщила, что не станет предпринимать дальнейших шагов по исполнению соглашения с Kodak, пока «подозрения в нарушениях не будут сняты».