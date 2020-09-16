Минпромторг поможет группе ГАЗ произвести импортозамещение компонентов двигателей

Минпромторг поможет группе ГАЗ произвести импортозамещение компонентов двигателейСобственное производство позволит группе контролировать себестоимость и санкционные риски
Нижегородский литейный завод, входящий в группу ГАЗ, в 2021 г. запустит литье деталей для двигателей ЯМЗ и Evotech, сообщил «Ведомостям» представитель Фонда развития промышленности (ФРП) Минпромторга и подтвердил представитель ГАЗа. Экспертный совет фонда одобрил компании заем в 500 млн руб. на запуск производства, весь инвестпроект обойдется в 2,9 млрд руб. – остальные средства ГАЗ привлечет из других источников.
Сверхльготный пятилетний кредит ФРП выдаст по программе «Комплектующие изделия» по ставке 1% в первые три года, 5% в последующие. Объемы будущего производства стороны не раскрывают. Производство блоков и головок блоков цилиндров планируется запустить во второй половине 2021 г.
«С запуском технологического комплекса мы получим компоненты высочайшего качества для наших двигателей, которыми комплектуется широкий модельный ряд грузовиков, автобусов, сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники. Мы также сможем изготавливать компоненты для двигателей международных брендов, которые собираются в России, – сообщил через пресс-службу президент группы ГАЗ Вадим Сорокин. – Это позволит контролировать себестоимость компонентов и защититься от санкций».
На существующих в России литейных заводах выпускаются блоки и головки блоков цилиндров, но они не покрывают потребности всего производства российских и зарубежных двигателей, российские литейные производства работают на пределе своих мощностей, говорит сотрудник производителя автокомпонентов. Корейский производитель Hyundai, «дочка» которого строит завод двигателей в Петербурге, рассматривал в качестве своего будущего поставщика ГАЗ и УАЗ (входит в Sollers), сообщала пресс-служба администрации Санкт-Петербурга. В группу Sollers входит литейный завод «Росалит», расположенный в Заволжье (Нижегородская обл.). «Росалит» изготавливает компоненты из алюминиевых сплавов, а на Нижегородском литейном заводе создается производство из чугунных сплавов, уточняет источник. Представитель Hyundai не прокомментировал обсуждение поставок компонентов для будущего производства.
В августе 2019 г. ГАЗ испытывал перебои с поставками импортных комплектующих для двигателя Evotech. Evotech устанавливают на «Газели», фургоны и микроавтобусы «Соболь». Двигатели ЯМЗ уже сейчас высоколокализованы, но новое производство будет технологически более совершенным и оно призвано улучшить качество продукции, объясняет представитель ГАЗа. «В некоторых модификациях ЯМЗ сейчас используются импортные блоки и головки цилиндров, они будут замещены деталями российского производства», – поясняет представитель компании. Моторами ЯМЗ оснащена широкая линейка продуктов – около 400 моделей различной техники российских и зарубежных производителей. Например, двигатель устанавливают на автобусы «ЛиАЗ» и «Вектор» производства Ликинского и Павловского автобусных заводов соответственно, на модификации грузовиков «Урал» и «Газон», его использует Минский автомобильный завод и «Гомсельмаш», уточняет представитель компании.
«Двигатели ЯМЗ очень широко используются и для сельхозтехники, и для строительно-дорожной техники. Ими оснащаются зерноуборочные комбайны, сельхозтрактора, бульдозеры, погрузчики, экскаваторы. Практически каждый российский производитель в своем модельном ряду имеет модели, которые оснащены двигателем ЯМЗ. Сейчас в двигателестроении есть откровенные дырки, где вообще отечественных моделей нет. Такие инвестиции снижают нашу зависимость от импорта этих агрегатов, от волатильности курса и от сроков поставок», – говорит замдиректора ассоциации «Росспецмаш» Вячеслав Пронин.
«Прежде всего литье ГАЗа будет ориентировано на собственные двигатели. Им нужно проводить импортозамещение, это повышает уровень локализации, снижает зависимость от валютных курсов и внешних поставщиков, снижает санкционные риски. А масштабирование производства с расчетом на внешних для группы клиентов обеспечит производству эффективность за счет распределения издержек на большее количество выпускаемой продукции», – считает аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов.