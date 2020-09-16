Минпромторг поможет группе ГАЗ произвести импортозамещение компонентов двигателей

В августе 2019 г. ГАЗ испытывал перебои с поставками импортных комплектующих для двигателя Evotech. Evotech устанавливают на «Газели», фургоны и микроавтобусы «Соболь». Двигатели ЯМЗ уже сейчас высоколокализованы, но новое производство будет технологически более совершенным и оно призвано улучшить качество продукции, объясняет представитель ГАЗа. «В некоторых модификациях ЯМЗ сейчас используются импортные блоки и головки цилиндров, они будут замещены деталями российского производства», – поясняет представитель компании. Моторами ЯМЗ оснащена широкая линейка продуктов – около 400 моделей различной техники российских и зарубежных производителей. Например, двигатель устанавливают на автобусы «ЛиАЗ» и «Вектор» производства Ликинского и Павловского автобусных заводов соответственно, на модификации грузовиков «Урал» и «Газон», его использует Минский автомобильный завод и «Гомсельмаш», уточняет представитель компании.