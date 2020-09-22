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Как Honeywell снова пробилась в индекс Доу Джонса

Знаменитый производитель промышленного оборудования трансформируется в технологическую компанию
Софья Корепанова
Гендиректор, председатель совета директоров Honeywell Дариус Адамчик /Christopher Goodney / Bloomberg via Getty Images

В списке акций Dow Jones Industrial Average перемены. С 31 августа промышленный индекс Доу Джонса лишился старейшего участника – нефтяной компании ExxonMobil (была в списке с 1928 г.), фармацевтического гиганта Pfizer и поставщика вооружений Raytheon. Вместо них в заветный перечень из 30 компаний вошли софтверная компания Salesforce, биотехнологическая Amgen и концерн Honeywell International.

Основанная в 1906 г. Honeywell выпускает самое разнообразное оборудование: для аэрокосмической промышленности, для эксплуатации зданий, для автопрома, для электронной промышленности... Но гендиректор Дариус Адамчик полон решимости превратить Honeywell в большую компанию по производству программного обеспечения. Для этого у него есть $15 млрд свободных средств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных