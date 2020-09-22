Как Honeywell снова пробилась в индекс Доу Джонса

Основанная в 1906 г. Honeywell выпускает самое разнообразное оборудование: для аэрокосмической промышленности, для эксплуатации зданий, для автопрома, для электронной промышленности... Но гендиректор Дариус Адамчик полон решимости превратить Honeywell в большую компанию по производству программного обеспечения. Для этого у него есть $15 млрд свободных средств.