Как Honeywell снова пробилась в индекс Доу Джонса

Как Honeywell снова пробилась в индекс Доу ДжонсаЗнаменитый производитель промышленного оборудования трансформируется в технологическую компанию
В списке акций Dow Jones Industrial Average перемены. С 31 августа промышленный индекс Доу Джонса лишился старейшего участника – нефтяной компании ExxonMobil (была в списке с 1928 г.), фармацевтического гиганта Pfizer и поставщика вооружений Raytheon. Вместо них в заветный перечень из 30 компаний вошли софтверная компания Salesforce, биотехнологическая Amgen и концерн Honeywell International.
Основанная в 1906 г. Honeywell выпускает самое разнообразное оборудование: для аэрокосмической промышленности, для эксплуатации зданий, для автопрома, для электронной промышленности... Но гендиректор Дариус Адамчик полон решимости превратить Honeywell в большую компанию по производству программного обеспечения. Для этого у него есть $15 млрд свободных средств.