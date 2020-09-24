GE отказалась от выпуска оборудования для угольных ТЭС

На территории США и Евросоюза за последние 5–7 лет не построено ни одной угольной ТЭС, добавляет старший директор АКРА Максим Худалов. По его словам, закрытие сегмента по производству оборудования для угольных станций GE – это, с одной стороны, признание факта, что новых заказов нет и сегмент не работает. С другой – решая рядовую бизнес-задачу, американская корпорация сделала эффектный PR-ход, продемонстрировав приверженность идее отказа от угольной генерации, отмечает он. «Отказ от ископаемого топлива, в первую очередь угля, – действительно очень модная сейчас тема среди инвесторов. Но говорить о смерти угольной энергетики пока рано, она не будет развиваться в ближайшее время только на Западе», – подчеркивает Худалов. При этом Россию можно назвать пионером в этом процессе: еще в 1980-х гг. в центральной части СССР начался перевод части электростанций с угля на газ. Поэтому доля угля в генерации у нас сравнительно небольшая – около 15%, доля атомной электроэнергетики составляет 18%, гидроэнергетики – около 20%, доля электричества, произведенного с помощью газа, – порядка 50%, добавляет Худалов.