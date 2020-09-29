Размер кэшбэка определит искусственный интеллект

«Задача алгоритма RECO – делать множество вещей за человека, решать его проблемы и подбирать товары, подходящие именно ему, – рассказывают в группе «Тинькофф». – Алгоритмы машинного обучения позволяют предсказывать покупательские предпочтения и намерения клиента – какие товары он захочет купить в будущем, каких брендов, как промоакции влияют на его выбор, о каких товарах ему нужно напомнить – и собирают корзину покупок без его участия. Чем больше человек покупает по карте, тем лучше алгоритм понимает потребительский профиль клиента и тем больше вероятность, что он предложит ему наиболее подходящие предложения и больший кэшбэк».