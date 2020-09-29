В Калининградской области начнут выпускать оборудование для СЭС

Проект будет реализовывать специально созданная под него «дочка» «Реам менеджмента» – EnCORE. Заводы построят на территории индустриальных парков «Черняховск» (в районе ж/д станции Черняховск) и «Храброво» (недалеко от аэропорта «Храброво»). Сдача обоих предприятий запланирована на IV квартал 2022 г., их штат составит 1150 человек. Ежегодно заводы смогут выпускать оборудование для СЭС суммарной мощностью 1 ГВт. Объем инвестиций в проект составит порядка 18,8 млрд руб., из которых около 15 млрд – заемные средства, говорит представитель «Реам менеджмента». Какие банки будут финансировать возведение заводов, он не раскрывает. По словам источника «Ведомостей», знакомого с деталями проекта, речь идет о российских финансовых учреждениях.