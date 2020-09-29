Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес Эксклюзивно по подписке

В Калининградской области начнут выпускать оборудование для СЭС

«Реам менеджмент» вложит в два завода около 19 млрд рублей
Александр Волобуев
Максим Стулов / Ведомости

Холдинг «Реам менеджмент» Михаила Сиволдаева построит в Калининградской области два предприятия по производству пластин, ячеек и модулей для солнечных электростанций (СЭС), сообщили «Ведомостям» в компании. По словам представителя холдинга, 29 сентября было заключено соглашение о реализации инвестпроекта с администрацией региона. В правительстве Калининградской области подтвердили факт подписания документа.

Проект будет реализовывать специально созданная под него «дочка» «Реам менеджмента» – EnCORE. Заводы построят на территории индустриальных парков «Черняховск» (в районе ж/д станции Черняховск) и «Храброво» (недалеко от аэропорта «Храброво»). Сдача обоих предприятий запланирована на IV квартал 2022 г., их штат составит 1150 человек. Ежегодно заводы смогут выпускать оборудование для СЭС суммарной мощностью 1 ГВт. Объем инвестиций в проект составит порядка 18,8 млрд руб., из которых около 15 млрд – заемные средства, говорит представитель «Реам менеджмента». Какие банки будут финансировать возведение заводов, он не раскрывает. По словам источника «Ведомостей», знакомого с деталями проекта, речь идет о российских финансовых учреждениях.

Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных