Самый большой неатомный ледокол в мире пополнит флот Росморпорта в начале ноября

Самый большой неатомный ледокол в мире пополнит флот Росморпорта в начале ноябряЛедокол «Виктор Черномырдин» строили с 2012 г.
Ледокол «Виктор Черномырдин» поступит в эксплуатацию в начале ноября. 30 сентября был подписан акт приема-передачи, об этом сообщил представитель заказчика, ФГУП «Росморпорт» — предприятия, которое оказывает ледокольные услуги в российских портах и обслуживает инфраструктуру портовых терминалов.
«Далее предстоят мероприятия по завершению госконтракта, а также подготовке ледокола к зимней навигации. Ледокол будет обеспечивать бесперебойную проводку судов в Финском заливе», — уточнил представитель ФГУП.
Дизель-электрический «Виктор Черномырдин» проекта 22600 («ЛК-25») является самым большим в мире неатомным ледоколом, его длина – 147 м, ширина – 29 м, автономность плавания – 60 суток, мощность силовой установки – 25 МВт. Он способен непрерывно двигаться во льдах толщиной до 2 м и выполнять ледокольные работы во льдах до 3 м. Помимо проводки судов ЛК-25 может перевозить научные экспедиции и выполнять функции пожарного судна.
Сдача ледокола переносилась несколько раз. Изначально планировалось передать его заказчику в 2015 г. , но возникла необходимость вносить изменения в проектную документацию, например, из-за проблем недопустимого перевеса судна. Строительство ледокола в 2017 г. было перенесено с Балтийского завода на Адмиралтейские верфи (оба предприятия входят в Объединенную строительную корпорацию, ОСК). В ноябре 2018 г. на «Викторе Черномырдине» произошел взрыв горючих паров. В результате всех доработок и устранения последствий пожара стоимость строительства выросла с изначальных 7,95 млрд руб. до примерно 12 млрд. руб, писали «Ведомости».
Это головное судно проекта, еще не вышедшее в серию, такие задержки и изменения допустимы, сообщал ранее «Коммерсанту» источник в правительстве.
Сейчас ледокольный флот «Росморпорта» составляет 36 судов, их которых 16 — это линейные ледоколы, еще 7 — это линейные мелкосидящие ледоколы и 13 вспомогательных и портовых ледоколов и буксиров. К 2024 г. предприятие также ждет сдачи ледокола мощностью 18 МВт для обеспечения работы замерзающих портов Дальневосточного бассейна.
Ранее планировалось, что ледокол будет осуществлять проводку судов по Северному морскому пути (СМП). Но сейчас известно, что транзитная навигация по трассам СМП будет осуществляться судами «Росатомфлота». Головной атомный ледокол проекта «Арктика» ранее в сентябре прошел ходовые испытания на Балтике и отправился на ледовые испытания в порт Мурманска. Сдача «Арктики» была запланирована на май этого года. Ледоколы этой серии «Сибирь» и «Урал» будут переданы заказчику в 2021 и 2022 годах соответственно. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до 2,8 м и рассчитаны на работу в Баренцевом, Печорском и Карском морях.
На дальневосточной судоверфи «Звезда» этим летом началось строительство самого мощного в мире ледокола с ядерной силовой установкой мощностью 120 МВт. На его строительство было выделено 127 млрд. руб. из бюджета. Сдать судно планируется в 2027 г. , оно прежде всего будет круглогодично обеспечивать вывоз сжиженного природного газа с проектов «Новатэка» на Ямале и Гыданском полуострове.
«Виктор Черномырдин» изначально не предназначался исключительно для Арктики, это судно широкого профиля. Кроме того, «Росморпорт» легко перебрасывает свои суда из одного бассейна в другой по мере необходимости. Самые интенсивные ледовые проводки судами «Росморпорта» происходят, например, не в Арктике, а в Азовском море», - рассказывает источник «Ведомостей» в отрасли. Ледовая проводка на Балтике обычно начинается в декабре и ведется до апреля, именно в этот период и будет эксплуатироваться новое судно, предполагает источник.