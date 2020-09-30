Самый большой неатомный ледокол в мире пополнит флот Росморпорта в начале ноября

Ранее планировалось, что ледокол будет осуществлять проводку судов по Северному морскому пути (СМП). Но сейчас известно, что транзитная навигация по трассам СМП будет осуществляться судами «Росатомфлота». Головной атомный ледокол проекта «Арктика» ранее в сентябре прошел ходовые испытания на Балтике и отправился на ледовые испытания в порт Мурманска. Сдача «Арктики» была запланирована на май этого года. Ледоколы этой серии «Сибирь» и «Урал» будут переданы заказчику в 2021 и 2022 годах соответственно. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до 2,8 м и рассчитаны на работу в Баренцевом, Печорском и Карском морях.