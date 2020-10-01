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«Ростех» не слушает Росавиацию в вопросе сертификации самолетов и двигателей

Госкорпорация работает по всем ключевым проектам с попавшим в опалу Авиарегистром МАК
Александр Воробьев
АРМАК ведет работы по основным проектам гражданского авиапрома, говорят собеседники «Ведомостей», в том числе по двигателю для МС-21 ПД-14 (на фото) /Сергей Бобылев / ТАСС

Авиастроительные холдинги госкорпорации «Ростех» вопреки мнению Росавиации не прекращают и даже расширяют сотрудничество в вопросе сертификации авиатехники с Авиарегистром Межгосударственного авиационного комитета (АРМАК, филиал МАК), рассказали «Ведомостям» два человека, близкие к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), и человек, близкий к Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК). ОАК и ОДК входят в «Ростех».

Правительство в декабре 2015 г. лишило АРМАК полномочий по сертификации авиатехники в России и передало их Росавиации. Такое решение стало следствием скандала, случившегося после остановки правительством деятельности авиакомпании «Трансаэро» (см. врез). «Трансаэро» принадлежала Александру Плешакову, сыну бессменного председателя МАК Татьяны Анодиной. Сертификат типа – это основополагающий документ в гражданской авиации, означающий возможность безопасной эксплуатации воздушного судна, двигателя и возможность их коммерческих продаж.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных