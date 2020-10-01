«Ростех» не слушает Росавиацию в вопросе сертификации самолетов и двигателей

«Ростех» не слушает Росавиацию в вопросе сертификации самолетов и двигателейГоскорпорация работает по всем ключевым проектам с попавшим в опалу Авиарегистром МАК
Авиастроительные холдинги госкорпорации «Ростех» вопреки мнению Росавиации не прекращают и даже расширяют сотрудничество в вопросе сертификации авиатехники с Авиарегистром Межгосударственного авиационного комитета (АРМАК, филиал МАК), рассказали «Ведомостям» два человека, близкие к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), и человек, близкий к Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК). ОАК и ОДК входят в «Ростех».
Правительство в декабре 2015 г. лишило АРМАК полномочий по сертификации авиатехники в России и передало их Росавиации. Такое решение стало следствием скандала, случившегося после остановки правительством деятельности авиакомпании «Трансаэро» (см. врез). «Трансаэро» принадлежала Александру Плешакову, сыну бессменного председателя МАК Татьяны Анодиной. Сертификат типа – это основополагающий документ в гражданской авиации, означающий возможность безопасной эксплуатации воздушного судна, двигателя и возможность их коммерческих продаж.