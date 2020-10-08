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Доктрина продовольственной безопасности может быть не выполнена

Зависимость от иностранных семян в России продолжает расти
Екатерина Бурлакова
Наименьшая зависимость от зарубежных семян сохраняется в пшенице /Денис Абрамов / Ведомости

За последние 10 лет доля семян иностранной селекции в российском сельском хозяйстве заметно выросла, говорится в докладе «Селекция 2.0» Высшей школы экономики (ВШЭ) и Федеральной антимонопольной службы (ФАС), с которым ознакомились «Ведомости». Там сказано, что доля посевных площадей кукурузы, засеянных зарубежными семенами, выросла с 37 до 58%, подсолнечника – с 53 до 73%, а по семенам сахарной свеклы, которые в 90-е гг. практически не завозились, зависимость составляет 98%.

В январе 2020 г. президент Владимир Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности на ближайшие 10 лет. Помимо пороговых значений обеспеченности страны отечественной сельхозпродукцией и продовольствием (зерном, мясом, рыбой и т. д.) в ней была установлена и минимальная доля семян, выведенных в России, – 75%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных