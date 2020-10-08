Доктрина продовольственной безопасности может быть не выполнена

За последние 10 лет доля семян иностранной селекции в российском сельском хозяйстве заметно выросла, говорится в докладе «Селекция 2.0» Высшей школы экономики (ВШЭ) и Федеральной антимонопольной службы (ФАС), с которым ознакомились «Ведомости». Там сказано, что доля посевных площадей кукурузы, засеянных зарубежными семенами, выросла с 37 до 58%, подсолнечника – с 53 до 73%, а по семенам сахарной свеклы, которые в 90-е гг. практически не завозились, зависимость составляет 98%.