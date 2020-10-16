Владелец Zara закроет в России магазины недорогой одежды Lefties

Lefties продает самый дешевый ассортимент среди сетей Inditex: платье стоит меньше 15 евро, рубашка — меньше 10 евро, но по сравнению с другими марками он был немного в тени, рассказывает Анна Лебсак-Клейманс, генеральный директор Fashion Consulting Group. Средний чек в России составля 800 руб., говорит один из консультантов. Затраты на открытие магазинов были высокие, а продажи на квадратный метр были самые низкие из всех брендов Inditex, говорит он. По информации другого консультанта по недвижимости, сеть закрывается из-за неудовлетворительных финансовых показателей в России.