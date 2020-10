Владелец Zara закроет в России магазины недорогой одежды Lefties

Не всем международным брендам удается закрепиться на российском рынке, говорит Анна Никандрова, партнер Colliers International: одни сталкиваются с операционными проблемами, которые зачастую могут быть связаны с неэффективной маркетинговой стратегией, другие не видят перспектив для дальнейшего развития в офлайне. С 2018 по 2020 гг. из России ушли такие крупные марки, как Under Armour, Intersport и The Athlete’s Foot, Next, Karen Millen, Motivi, а также магазины аксессуаров Longchamp, Claire’s, Thomas Sabo, напоминает Никандрова.