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Импорт в Россию иностранного оборудования может усложниться

Инвесторы прогнозируют срывы своих проектов из-за новых требований Минпромторга
Екатерина Бурлакова Александр Волобуев
Андрей Гордеев / Ведомости

Рабочая группа по локализации и региональному развитию Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ, в него входят работающие в России иностранные компании) обратилась к министру промышленности и торговли Денису Мантурову с просьбой отложить введение новых правил ввоза иностранного оборудования. «Ведомости» ознакомились с копией обращения, ее подлинность подтвердили два члена КСИИ. Минпромторг его получил и рассмотрит, сказал представитель ведомства.

Ввозимое оборудование, у которого нет отечественных аналогов, не облагается НДС. Его перечень утвержден правительством и периодически обновляется. Минпромторг начиная с 2021 г. предложил ввести новый порядок предоставления налоговой льготы: ее можно будет получить только после подтверждения от Минпромторга о целевом назначении оборудования, говорится в разработанном ведомством проекте постановления правительства на портале regulation.gov.ru. Перечень тоже изменится: помимо кода и наименования оборудования там будет указано, для какого инвестиционного проекта оно ввозится.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных