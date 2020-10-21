Импорт в Россию иностранного оборудования может усложниться

Импорт в Россию иностранного оборудования может усложнитьсяИнвесторы прогнозируют срывы своих проектов из-за новых требований Минпромторга
Рабочая группа по локализации и региональному развитию Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ, в него входят работающие в России иностранные компании) обратилась к министру промышленности и торговли Денису Мантурову с просьбой отложить введение новых правил ввоза иностранного оборудования. «Ведомости» ознакомились с копией обращения, ее подлинность подтвердили два члена КСИИ. Минпромторг его получил и рассмотрит, сказал представитель ведомства.
Ввозимое оборудование, у которого нет отечественных аналогов, не облагается НДС. Его перечень утвержден правительством и периодически обновляется. Минпромторг начиная с 2021 г. предложил ввести новый порядок предоставления налоговой льготы: ее можно будет получить только после подтверждения от Минпромторга о целевом назначении оборудования, говорится в разработанном ведомством проекте постановления правительства на портале regulation.gov.ru. Перечень тоже изменится: помимо кода и наименования оборудования там будет указано, для какого инвестиционного проекта оно ввозится.