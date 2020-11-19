Компания L Brands отчиталась о квартальной прибыли

А вот спад продаж Victoria’s Secret с пандемией связан в меньшей степени, чем успех Bath & Body Works. Бренд переживает не лучшие времена, хотя и остается крупнейшим в США, где в мае 2020 г. было 1070 магазинов Victoria’s Secret. В 2018 г. директор по маркетингу L Brands Эд Разек рассказал в интервью журналу Vogue, что не собирается включать в размерную сетку бренда большие размеры и сотрудничать с моделями плюс-сайз в рекламных кампаниях и на показах. Эти заявления возмутили потребительниц, и многие из них переключились на белье брендов без «слишком идеальных» моделей, зато с принципами инклюзивности: Adore Me, Lively, Aerie (принадлежит American Eagle’s) и ThirdLove, сообщает CNBC. Согласно данным американского исследовательского агентства NPD Group, Aerie и ThirdLove – уже второй и третий по объему продаж в интернете бренд в США после Victoria’s Secret. Росту непритязательных брендов поспособствовала и пандемия: по данным портала WWD, во время карантина вырос спрос на комфортное нижнее белье и одежду для сна.