Компания L Brands отчиталась о квартальной прибыли

Если спад продаж Victoria’s Secret идет вразрез с общим повышением спроса на нижнее белье и одежду для сна, то взлет Bath & Body Works соответствует тренду сектора. 12 ноября отчиталась о квартальных результатах бразильская группа Natura & Co, в которую входят четыре косметические компании: Avon, Natura, The Body Shop и Aesop. Общие продажи группы выросли на 32% до $10,4 млрд (а продажи в интернете – на 115%) по сравнению с III кварталом 2019 г. Самый сильный рост продаж показали The Body Shop и Aesop – на 52% и 67% до $1,4 млрд и $494 млн соответственно.