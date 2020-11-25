Лекарственное страхование вместо лекарственного обеспечения

Право на получение бесплатных лекарств – мера социальной поддержки, которую традиционно называют льготным лекарственным обеспечением населения. Существует две категории льготников – федеральные и региональные. К первым относятся инвалиды, ветераны, Герои России и другие категории, определяемые по статусу, а не по медицинскому диагнозу. Для них лекарства закупаются за счет федерального бюджета в соответствии с ежегодно утверждаемым списком. А региональные льготники – это люди, имеющие хронические заболевания (к ним, в частности, относятся сахарный диабет и бронхиальная астма), перенесшие инфаркт миокарда (лекарства предоставляются им бесплатно в течение первых шести месяцев после инфаркта), дети до трех лет. Медикаменты для них закупаются за счет местных бюджетов – список лекарств ежегодно утверждается на уровне области, края или республики и зависит от возможностей бюджета и социальной политики региона. Поэтому региональный льготник, переехав в другой регион, может получать меньше бесплатных лекарств или, наоборот, больше. Все льготные препараты выдаются только по рецепту врача.