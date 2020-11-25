Лекарственное страхование вместо лекарственного обеспечения

Лекарственное страхование вместо лекарственного обеспеченияКогда фармстрахование станет частью системы ОМС
В октябре, выступая на заседании комиссии «Единой России» по подготовке предвыборной программы партии, ее глава и зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев сказал: «Нужно поставить задачу по обеспечению лекарствами по рецепту, который назначен врачом, всех граждан за счет государственных средств, используя механизмы обязательного лекарственного страхования». Многие регионы России получили предложения об участии в пилотных проектах лекарственного страхования, но местные власти оставили их без внимания, поскольку это требует выделения средств из бюджета. При этом нынешняя попытка внедрить страховую модель лекарственного обеспечения далеко не первая, переход на нее обсуждается уже почти 10 лет. «Ведомости» разбирались, почему эта модель выгодна и населению, и бизнесу, и государству – и почему до сих пор не внедрена.
Лекарства не для всех
В России большую часть лекарств люди покупают за свой счет – бесплатно их получают только пациенты, проходящие лечение в стационарах, и льготные категории граждан. По данным DSM Group, за девять месяцев 2020 г. жители страны потратили на медикаменты 820 млрд руб., а расходы государства за тот же период составили 184 млрд руб. на лекарства для льготников и 280 млрд руб. – для стационаров.
Право на получение бесплатных лекарств – мера социальной поддержки, которую традиционно называют льготным лекарственным обеспечением населения. Существует две категории льготников – федеральные и региональные. К первым относятся инвалиды, ветераны, Герои России и другие категории, определяемые по статусу, а не по медицинскому диагнозу. Для них лекарства закупаются за счет федерального бюджета в соответствии с ежегодно утверждаемым списком. А региональные льготники – это люди, имеющие хронические заболевания (к ним, в частности, относятся сахарный диабет и бронхиальная астма), перенесшие инфаркт миокарда (лекарства предоставляются им бесплатно в течение первых шести месяцев после инфаркта), дети до трех лет. Медикаменты для них закупаются за счет местных бюджетов – список лекарств ежегодно утверждается на уровне области, края или республики и зависит от возможностей бюджета и социальной политики региона. Поэтому региональный льготник, переехав в другой регион, может получать меньше бесплатных лекарств или, наоборот, больше. Все льготные препараты выдаются только по рецепту врача.