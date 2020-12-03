«Уралхим» Дмитрия Мазепина купил «Уралкалий»

Акции были куплены у компания Rinsoco Trading Co Limited Дмитрия Лобяка, давнего бизнес-партнера Мазепина, следует из данных Центра раскрытия корпоративной информации. В результате доля Rinsoco Trading в «Уралкалии» снизилась с 53,62 до 18,53%, а компании Мазепина – выросла с 46,37 до 81,47%.