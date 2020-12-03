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«Уралхим» Дмитрия Мазепина купил «Уралкалий»

Сделка оценивается в $2 млрд
Тимур Халудоров
«Уралкалий» занимает более 20% мирового рынка калия /Денис Абрамов / Ведомости

Компания «Уралхим» Дмитрия Мазепина закрыла сделку по приобретению контрольного пакета акций «Уралкалия», сообщил «Уралхим» 2 декабря. Там подчеркнули, что сделка позволит обеим компаниям повысить эффективность производства, логистики и продаж за счет «формирования пакетных предложений потребителям» и возможности представлять широкий спектр продуктов на основе азота, калия и фосфора.

Акции были куплены у компания Rinsoco Trading Co Limited Дмитрия Лобяка, давнего бизнес-партнера Мазепина, следует из данных Центра раскрытия корпоративной информации. В результате доля Rinsoco Trading в «Уралкалии» снизилась с 53,62 до 18,53%, а компании Мазепина – выросла с 46,37 до 81,47%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных