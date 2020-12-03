«Уралхим» Дмитрия Мазепина купил «Уралкалий»Сделка оценивается в $2 млрд
Компания «Уралхим» Дмитрия Мазепина закрыла сделку по приобретению контрольного пакета акций «Уралкалия», сообщил «Уралхим» 2 декабря. Там подчеркнули, что сделка позволит обеим компаниям повысить эффективность производства, логистики и продаж за счет «формирования пакетных предложений потребителям» и возможности представлять широкий спектр продуктов на основе азота, калия и фосфора.
Акции были куплены у компания Rinsoco Trading Co Limited Дмитрия Лобяка, давнего бизнес-партнера Мазепина, следует из данных Центра раскрытия корпоративной информации. В результате доля Rinsoco Trading в «Уралкалии» снизилась с 53,62 до 18,53%, а компании Мазепина – выросла с 46,37 до 81,47%.
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