Промышленники спорят с новыми правилами отключения неэффективных электростанций

Промышленники спорят с новыми правилами отключения неэффективных электростанцийОни просят Минэнерго изменить требования к генераторам
Сообщество потребителей энергии (СПЭ, лобби энергоемких промышленных потребителей) попросило главу Минэнерго Николая Шульгинова поручить доработать проект постановления правительства РФ, описывающий условия и порядок вывода из эксплуатации неэффективных генерирующих мощностей. «Ведомости» ознакомились с письмом от 7 декабря, отправку подтвердили в СПЭ.
В июле 2020 г. в России был принят рамочный закон, направленный на совершенствование механизма по выводу из эксплуатации электростанций (ЭС). А осенью Минэнерго разработало и опубликовало на regulation.gov.ru конкретизирующий его положения проект постановления правительства.
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