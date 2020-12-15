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Промышленники спорят с новыми правилами отключения неэффективных электростанций

Они просят Минэнерго изменить требования к генераторам
Александр Волобуев
Владимир Баранов / Ведомости

Сообщество потребителей энергии (СПЭ, лобби энергоемких промышленных потребителей) попросило главу Минэнерго Николая Шульгинова поручить доработать проект постановления правительства РФ, описывающий условия и порядок вывода из эксплуатации неэффективных генерирующих мощностей. «Ведомости» ознакомились с письмом от 7 декабря, отправку подтвердили в СПЭ.

В июле 2020 г. в России был принят рамочный закон, направленный на совершенствование механизма по выводу из эксплуатации электростанций (ЭС). А осенью Минэнерго разработало и опубликовало на regulation.gov.ru конкретизирующий его положения проект постановления правительства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных