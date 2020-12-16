Производители детского питания и соков лишились льгот на закупку импортного сырья

Союз обращает внимание на то, что импортеры не так давно лишились части льгот. С 2013 г. на ввоз фруктового пюре (из абрикоса, персика, груш, бананов и т. д.), которое в основном используется при производстве соков и детского питания, действовала нулевая пошлина. Она распространялась на страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС, в него входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия). Такая льгота постоянно продлевалась решением совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), в последний раз – до 30 июня 2020 г. Россия рассчитывала снова продлить действие нулевой ставки: правительственная подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле приняла такое решение еще в мае, сообщал «Интерфакс». Но для ее утверждения свое согласие должны были дать все пять стран-членов, но одна этого не сделала, говорит представитель правительства. Инициативу на заседании совета ЕЭК 1 октября не поддержала Киргизия, уточняют «Союзнапитки» в своем письме и подтверждает человек, близкий к Минсельхозу. В связи с этим закупка импортного сырья теперь облагается пошлиной по полной ставке, которая составляет 10% от таможенной стоимости, следует из документа.