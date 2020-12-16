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Производители детского питания и соков лишились льгот на закупку импортного сырья

Теперь их продукция может подорожать
Екатерина Бурлакова
Действовавшая до 1 июля льгота позволяла сдерживать отпускную цену на соки, но теперь производителям придется взять затраты на себя или увеличить цены /Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Союз производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») обратился к вице-премьеру России Алексею Оверчуку с просьбой дать поручение обнулить пошлины на импорт сырья, которое используется в их продукции. «Ведомости» ознакомились с этим письмом, его подлинность подтвердил президент союза Максим Новиков. Представитель правительства сообщил, что оно получено.

Союз обращает внимание на то, что импортеры не так давно лишились части льгот. С 2013 г. на ввоз фруктового пюре (из абрикоса, персика, груш, бананов и т. д.), которое в основном используется при производстве соков и детского питания, действовала нулевая пошлина. Она распространялась на страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС, в него входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия). Такая льгота постоянно продлевалась решением совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), в последний раз – до 30 июня 2020 г. Россия рассчитывала снова продлить действие нулевой ставки: правительственная подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле приняла такое решение еще в мае, сообщал «Интерфакс». Но для ее утверждения свое согласие должны были дать все пять стран-членов, но одна этого не сделала, говорит представитель правительства. Инициативу на заседании совета ЕЭК 1 октября не поддержала Киргизия, уточняют «Союзнапитки» в своем письме и подтверждает человек, близкий к Минсельхозу. В связи с этим закупка импортного сырья теперь облагается пошлиной по полной ставке, которая составляет 10% от таможенной стоимости, следует из документа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных