У российских компаний возникли сложности с поставками краба в Китай

В результате продукция портится, падает в цене и китайские покупатели частично от нее отказываются. На эту проблему также обратил внимание и губернатор Приморского края Олег Кожемяко: об очереди из автомобилей, которые в том числе перевозят и грузы со скоропортящимися продуктами, он сообщил краевому Пограничному управлению ФСБ. Это следует из его письма, с которым ознакомились «Ведомости». Зампредседателя правительства края Константин Шестаков подтвердил его отправку. Запрос в погрануправление ФСБ остался без ответа.​