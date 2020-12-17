У российских компаний возникли сложности с поставками краба в Китай

У российских компаний возникли сложности с поставками краба в КитайНа границе двух стран образовалась большая очередь
У дальневосточных компаний возникли сложности с поставками живого краба в Китай. Об этом «Ведомостям» рассказали два местных рыбопромышленника. Это связано с тем, что перед пограничным пропускным пунктом Краскино в Приморском крае образовалась очередь из грузовых автомобилей. Теперь прохождение границы в этом месте занимает 10 дней и больше вместо обычных 3–4, жалуются собеседники «Ведомостей».
В результате продукция портится, падает в цене и китайские покупатели частично от нее отказываются. На эту проблему также обратил внимание и губернатор Приморского края Олег Кожемяко: об очереди из автомобилей, которые в том числе перевозят и грузы со скоропортящимися продуктами, он сообщил краевому Пограничному управлению ФСБ. Это следует из его письма, с которым ознакомились «Ведомости». Зампредседателя правительства края Константин Шестаков подтвердил его отправку. Запрос в погрануправление ФСБ остался без ответа.