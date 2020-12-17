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У российских компаний возникли сложности с поставками краба в Китай

На границе двух стран образовалась большая очередь
Екатерина Бурлакова
Понимая, что в очереди часть краба погибает, импортеры вынуждены снижать цены /Юрий Смитюк / ТАСС

У дальневосточных компаний возникли сложности с поставками живого краба в Китай. Об этом «Ведомостям» рассказали два местных рыбопромышленника. Это связано с тем, что перед пограничным пропускным пунктом Краскино в Приморском крае образовалась очередь из грузовых автомобилей. Теперь прохождение границы в этом месте занимает 10 дней и больше вместо обычных 3–4, жалуются собеседники «Ведомостей».

В результате продукция портится, падает в цене и китайские покупатели частично от нее отказываются. На эту проблему также обратил внимание и губернатор Приморского края Олег Кожемяко: об очереди из автомобилей, которые в том числе перевозят и грузы со скоропортящимися продуктами, он сообщил краевому Пограничному управлению ФСБ. Это следует из его письма, с которым ознакомились «Ведомости». Зампредседателя правительства края Константин Шестаков подтвердил его отправку. Запрос в погрануправление ФСБ остался без ответа.​

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных