Русская норка не сможет заменить датскую

Русская норка не сможет заменить датскуюЧто мешает России занять освобождающуюся на мировом рынке нишу после ухода главного игрока
В начале ноября 2020 г. стало известно, что на зверофермах Дании у норок выявлена мутация коронавируса, которая может передаваться человеку. После того как несколько работников хозяйств заразились коронавирусом якобы от зверей, власти Дании приняли решение полностью уничтожить поголовье норок (17 млн), ликвидировав 1100 звероферм по всей стране. По информации Датского управления ветеринарии и продовольствия, на 27 ноября было убито 11 млн животных.
Фактически заводчики стали уничтожать норок за несколько дней до начала официального забоя (примерно с 5 ноября происходит подготовка сырья к продаже) и не дожидаясь принятия парламентом соответствующего закона, который должен был регламентировать забой зверей, временный запрет на разведение норок до конца 2021 г. (об этом правительство Дании договорилось с оппозиционными партиями), а также источники возмещение финансовых потерь фермерам. Сами звероводы надеются на компенсации от Евросоюза. Эксперты мехового рынка сомневаются, что Евросоюз пойдет на это, ведь вслед за датчанами о намерении уничтожить поголовье «заразных» норок объявили заводчики Италии, Испании, Голландии, Швеции, Финляндии и Литвы, которые неожиданно тоже обнаружили вирус у животных.