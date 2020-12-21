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Русская норка не сможет заменить датскую

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Инга Токманцева
Jacob Gronholt-Pedersen / Reuters

В начале ноября 2020 г. стало известно, что на зверофермах Дании у норок выявлена мутация коронавируса, которая может передаваться человеку. После того как несколько работников хозяйств заразились коронавирусом якобы от зверей, власти Дании приняли решение полностью уничтожить поголовье норок (17 млн), ликвидировав 1100 звероферм по всей стране. По информации Датского управления ветеринарии и продовольствия, на 27 ноября было убито 11 млн животных.

Фактически заводчики стали уничтожать норок за несколько дней до начала официального забоя (примерно с 5 ноября происходит подготовка сырья к продаже) и не дожидаясь принятия парламентом соответствующего закона, который должен был регламентировать забой зверей, временный запрет на разведение норок до конца 2021 г. (об этом правительство Дании договорилось с оппозиционными партиями), а также источники возмещение финансовых потерь фермерам. Сами звероводы надеются на компенсации от Евросоюза. Эксперты мехового рынка сомневаются, что Евросоюз пойдет на это, ведь вслед за датчанами о намерении уничтожить поголовье «заразных» норок объявили заводчики Италии, Испании, Голландии, Швеции, Финляндии и Литвы, которые неожиданно тоже обнаружили вирус у животных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных