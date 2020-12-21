Русская норка не сможет заменить датскую

Фактически заводчики стали уничтожать норок за несколько дней до начала официального забоя (примерно с 5 ноября происходит подготовка сырья к продаже) и не дожидаясь принятия парламентом соответствующего закона, который должен был регламентировать забой зверей, временный запрет на разведение норок до конца 2021 г. (об этом правительство Дании договорилось с оппозиционными партиями), а также источники возмещение финансовых потерь фермерам. Сами звероводы надеются на компенсации от Евросоюза. Эксперты мехового рынка сомневаются, что Евросоюз пойдет на это, ведь вслед за датчанами о намерении уничтожить поголовье «заразных» норок объявили заводчики Италии, Испании, Голландии, Швеции, Финляндии и Литвы, которые неожиданно тоже обнаружили вирус у животных.