Торги на пользование недрами упростят и переведут в онлайн

В 2018 г. ГД приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий возможность выдать лицензию на пользование недрами по итогам аукциона, даже если на торги заявился всего один претендент (сейчас такое возможно только по итогам конкурсов). Именно этот проект ФЗ и предлагается расширить новыми нормами. Их в целом поддержали также в Минфине и Минэкономразвития, сообщается в материалах к заседанию правительственной комиссии по законопроектной деятельности (есть у «Ведомостей»).