Торги на пользование недрами упростят и переведут в онлайн

Торги на пользование недрами упростят и переведут в онлайнСоответствующий законопроект поддержали в правительстве РФ
Правительство одобрило разработанные Минприроды поправки в законодательство, которые переводят все торги по продаже лицензий на пользование недрами в электронный вид и разрешают проводить только аукционы (устраняя такую форму, как конкурс), сообщил 24 декабря премьер Михаил Мишустин. В пресс-службе правительства «Ведомостям» не уточнили, когда законопроект будет внесен в Госдуму (ГД). Но в середине декабря замдиректора департамента Минприроды Максим Киржиманов говорил, что это может произойти до конца текущего года.
В 2018 г. ГД приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий возможность выдать лицензию на пользование недрами по итогам аукциона, даже если на торги заявился всего один претендент (сейчас такое возможно только по итогам конкурсов). Именно этот проект ФЗ и предлагается расширить новыми нормами. Их в целом поддержали также в Минфине и Минэкономразвития, сообщается в материалах к заседанию правительственной комиссии по законопроектной деятельности (есть у «Ведомостей»).