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Торги на пользование недрами упростят и переведут в онлайн

Соответствующий законопроект поддержали в правительстве РФ
Александр Волобуев Елена Мухаметшина
Нераспределенный фонд участков недр с уже разведанными запасами ископаемых в России – 3–7% от общего фонда /Егор Алеев / ТАСС

Правительство одобрило разработанные Минприроды поправки в законодательство, которые переводят все торги по продаже лицензий на пользование недрами в электронный вид и разрешают проводить только аукционы (устраняя такую форму, как конкурс), сообщил 24 декабря премьер Михаил Мишустин. В пресс-службе правительства «Ведомостям» не уточнили, когда законопроект будет внесен в Госдуму (ГД). Но в середине декабря замдиректора департамента Минприроды Максим Киржиманов говорил, что это может произойти до конца текущего года.

В 2018 г. ГД приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий возможность выдать лицензию на пользование недрами по итогам аукциона, даже если на торги заявился всего один претендент (сейчас такое возможно только по итогам конкурсов). Именно этот проект ФЗ и предлагается расширить новыми нормами. Их в целом поддержали также в Минфине и Минэкономразвития, сообщается в материалах к заседанию правительственной комиссии по законопроектной деятельности (есть у «Ведомостей»).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных