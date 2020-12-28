Розничных потребителей энергии хотят приравнять к оптовым

Розничных потребителей энергии хотят приравнять к оптовымОб этом попросили главу правительства РФ «Интер РАО» и «Россети»
Потребители, генерирующие компании и регуляторы продолжают дискуссию о том, как предотвратить массовый уход крупных потребителей энергии на собственную генерацию. Свои предложения по этому поводу в середине декабря направили премьер-министру Михаилу Мишустину гендиректор «Интер РАО» (один из крупнейших в РФ производителей энергии) Борис Ковальчук и глава крупнейшей сетевой компании «Россети» Павел Ливинский. «Ведомости» ознакомились с письмом.
Его получение подтвердили в пресс-службе правительства, пообещав передать в профильные ведомства. В «Россетях» и «Интер РАО» на запросы «Ведомостей» не ответили.
В документе отмечается, что в последнее время обсуждается «тревожная» тенденция ухода потребителей с оптового рынка Единой энергосистемы (ЕЭС) России на распределенную (розничную) генерацию. Так, согласно расчетам НП «Совет рынка» (регулятор энергорынков), в прошлом году в 54 субъектах для потребителей на среднем (35 кВ) и высоком (110 кВ и выше) уровне напряжения было экономически эффективным строительство собственной распределенной генерации со сроком окупаемости 7–10 лет, говорится в письме Мишустину.