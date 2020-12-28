Розничных потребителей энергии хотят приравнять к оптовым

В документе отмечается, что в последнее время обсуждается «тревожная» тенденция ухода потребителей с оптового рынка Единой энергосистемы (ЕЭС) России на распределенную (розничную) генерацию. Так, согласно расчетам НП «Совет рынка» (регулятор энергорынков), в прошлом году в 54 субъектах для потребителей на среднем (35 кВ) и высоком (110 кВ и выше) уровне напряжения было экономически эффективным строительство собственной распределенной генерации со сроком окупаемости 7–10 лет, говорится в письме Мишустину.