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Розничных потребителей энергии хотят приравнять к оптовым

Об этом попросили главу правительства РФ «Интер РАО» и «Россети»
Александр Волобуев
В 54 субъектах РФ в прошлом году промышленным потребителям было выгоднее построить собственную генерацию, чем покупать электричество у энергетиков /Сергей Портер / Ведомости

Потребители, генерирующие компании и регуляторы продолжают дискуссию о том, как предотвратить массовый уход крупных потребителей энергии на собственную генерацию. Свои предложения по этому поводу в середине декабря направили премьер-министру Михаилу Мишустину гендиректор «Интер РАО» (один из крупнейших в РФ производителей энергии) Борис Ковальчук и глава крупнейшей сетевой компании «Россети» Павел Ливинский. «Ведомости» ознакомились с письмом.

Его получение подтвердили в пресс-службе правительства, пообещав передать в профильные ведомства. В «Россетях» и «Интер РАО» на запросы «Ведомостей» не ответили.

В документе отмечается, что в последнее время обсуждается «тревожная» тенденция ухода потребителей с оптового рынка Единой энергосистемы (ЕЭС) России на распределенную (розничную) генерацию. Так, согласно расчетам НП «Совет рынка» (регулятор энергорынков), в прошлом году в 54 субъектах для потребителей на среднем (35 кВ) и высоком (110 кВ и выше) уровне напряжения было экономически эффективным строительство собственной распределенной генерации со сроком окупаемости 7–10 лет, говорится в письме Мишустину.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных