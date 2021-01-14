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«Газпром» возобновил переговоры с SABIC по участию в газохимическом проекте на Ямале

Его реализация может оказаться неоправданно дорогой, считают эксперты
Анна Подлинова
Бованенковский кластер удален от рынков сбыта и вместе со сложными климатическими условиями это будет удорожать проект, говорят эксперты /«Газпром»

«Газпром» возобновил переговоры с саудовской нефтегазохимической компанией SABIC, которую хочет привлечь в качестве соинвестора в проект по созданию на Ямале на базе Бованенковского кластера месторождений крупного газохимического комплекса, рассказали источники «Ведомостей». По их словам, в качестве инвесторов рассматриваются также и китайские компании, но предметных переговоров с ними еще не было.

«Газпром» провел переговоры с представителями SABIC в конце декабря 2020 г., предложив саудовской компании «разделить риски» проекта, говорят два источника, знающие об этом от участников переговоров. Это подтверждает третий собеседник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных