«Газпром» возобновил переговоры с SABIC по участию в газохимическом проекте на Ямале

«Газпром» возобновил переговоры с SABIC по участию в газохимическом проекте на ЯмалеЕго реализация может оказаться неоправданно дорогой, считают эксперты
«Газпром» возобновил переговоры с саудовской нефтегазохимической компанией SABIC, которую хочет привлечь в качестве соинвестора в проект по созданию на Ямале на базе Бованенковского кластера месторождений крупного газохимического комплекса, рассказали источники «Ведомостей». По их словам, в качестве инвесторов рассматриваются также и китайские компании, но предметных переговоров с ними еще не было.
«Газпром» провел переговоры с представителями SABIC в конце декабря 2020 г., предложив саудовской компании «разделить риски» проекта, говорят два источника, знающие об этом от участников переговоров. Это подтверждает третий собеседник.
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