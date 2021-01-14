«Газпром» возобновил переговоры с SABIC по участию в газохимическом проекте на Ямале

«Газпром» возобновил переговоры с саудовской нефтегазохимической компанией SABIC, которую хочет привлечь в качестве соинвестора в проект по созданию на Ямале на базе Бованенковского кластера месторождений крупного газохимического комплекса, рассказали источники «Ведомостей». По их словам, в качестве инвесторов рассматриваются также и китайские компании, но предметных переговоров с ними еще не было.