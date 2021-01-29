Российским угольщикам пророчат мрачное будущее

Уголь останется одним из ключевых источников энергии в мире на горизонте 5–10 лет, говорится в обзоре рейтингового агентства АКРА (есть у «Ведомостей»). Этот вид топлива имеет наиболее весомую долю (47%) в энергобалансе быстро растущих стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), на которые приходится 44% потребляемой энергии в мире. Он также имеет значительный вес в выработке электроэнергии в таких регионах, как Африка (22%), СНГ (14%) и ЕС (13%).