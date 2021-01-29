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Российским угольщикам пророчат мрачное будущее

Хотя запасов этого топлива РФ хватит еще на 370 лет
Матвей Катков Александр Волобуев
Угольную отрасль ждут большие перемены. Отечественным производителям надо готовиться к серьезным испытаниям, /Андрей Гордеев / Ведомости

Уголь останется одним из ключевых источников энергии в мире на горизонте 5–10 лет, говорится в обзоре рейтингового агентства АКРА (есть у «Ведомостей»). Этот вид топлива имеет наиболее весомую долю (47%) в энергобалансе быстро растущих стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), на которые приходится 44% потребляемой энергии в мире. Он также имеет значительный вес в выработке электроэнергии в таких регионах, как Африка (22%), СНГ (14%) и ЕС (13%).

Для России угольная отрасль имеет стратегическое значение. В частности, уголь – основной груз ОАО «РЖД» (его доля в грузообороте железнодорожной монополии составляет 44%). Экспортная выручка от продажи российского угля составляет около 4% общих поступлений от экспорта товаров. Кроме того, на уголь приходится 12% общей выработанной энергии в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных