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Рестораны не вернутся на докризисный уровень в 2021 году

«Ведомости» проанализировали текущую ситуацию в московском общепите
Инга Токманцева
Весь 2020 год рестораторы проходили проверку на прочность. Выжили те, кто смог быстро подстроиться под изменившиеся обстоятельства /Андрей Гордеев / Ведомости

Сейчас, после отмены ограничений на работу ресторанов и ночных клубов, в ряде заведений столицы аншлаг. По словам рестораторов, ночная выручка доходит до уровня новогодних вечеринок в допандемийные времена. В мэрии считают, что среднесуточный оборот отрасли после январского снятия ограничений будет расти примерно на 6%. «По итогам февраля можно ожидать восстановления [выручки] до средних показателей июля – сентября 2020 г., среднесуточный оборот за тот период составил 850 млн руб.», – говорит Владимир Ефимов, заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений. Сейчас, по данным мэрии, объем выручки столичного общепита отстает от допандемийного на 26%. Сами рестораторы осторожнее в оценках. «Вторая половина января была очень удачной. Но мы считаем, что пока срабатывает отложенный спрос, и не понимаем, что будет дальше», – рассказывает Сергей Миронов, владелец агентства оптимизации ресторанного бизнеса «Рестконсалт» и основатель ресторанов «Мясо & Рыба». «Ведомости» разбирались, чьи оценки масштабов кризиса в отрасли – чиновников или бизнеса – точнее и когда рестораны смогут вернуться к докризисным показателям.

Первые итоги

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных