Рестораны не вернутся на докризисный уровень в 2021 году

Сейчас, после отмены ограничений на работу ресторанов и ночных клубов, в ряде заведений столицы аншлаг. По словам рестораторов, ночная выручка доходит до уровня новогодних вечеринок в допандемийные времена. В мэрии считают, что среднесуточный оборот отрасли после январского снятия ограничений будет расти примерно на 6%. «По итогам февраля можно ожидать восстановления [выручки] до средних показателей июля – сентября 2020 г., среднесуточный оборот за тот период составил 850 млн руб.», – говорит Владимир Ефимов, заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений. Сейчас, по данным мэрии, объем выручки столичного общепита отстает от допандемийного на 26%. Сами рестораторы осторожнее в оценках. «Вторая половина января была очень удачной. Но мы считаем, что пока срабатывает отложенный спрос, и не понимаем, что будет дальше», – рассказывает Сергей Миронов, владелец агентства оптимизации ресторанного бизнеса «Рестконсалт» и основатель ресторанов «Мясо & Рыба». «Ведомости» разбирались, чьи оценки масштабов кризиса в отрасли – чиновников или бизнеса – точнее и когда рестораны смогут вернуться к докризисным показателям.