Минэнерго ожидает роста поставок российского угля в Азию в 1,4 раза

Наиболее быстрыми темпами – более чем в 2 раза по сравнению с показателями прошлого года – будет расти спрос на уголь в странах Индийского океана (Индии, Вьетнаме, Малайзии, Индонезии, Таиланде и др.), сообщается в презентации замминистра энергетики Анатолия Яновского (есть у «Ведомостей») к совещанию у вице-премьера Александра Новака по развитию угольной отрасли, состоявшемуся в конце января.