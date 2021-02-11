Минэнерго ожидает роста поставок российского угля в Азию в 1,4 раза

Минэнерго ожидает роста поставок российского угля в Азию в 1,4 разаПомешать этим планам может высокая волатильность рынка
Российские угольщики в ближайшие годы будут активно наращивать экспорт продукции за счет Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). К 2025 г., по прогнозам Минэнерго, поставки в АТР увеличатся до 174 млн т – это на 42% больше, чем было экспортировано в 2020 г., сообщили «Ведомостям» в ведомстве.
Наиболее быстрыми темпами – более чем в 2 раза по сравнению с показателями прошлого года – будет расти спрос на уголь в странах Индийского океана (Индии, Вьетнаме, Малайзии, Индонезии, Таиланде и др.), сообщается в презентации замминистра энергетики Анатолия Яновского (есть у «Ведомостей») к совещанию у вице-премьера Александра Новака по развитию угольной отрасли, состоявшемуся в конце января.
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