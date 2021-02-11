KLM открыла эру использования синтетического авиатоплива

KLM открыла эру использования синтетического авиатопливаАвиакомпании используют биокеросин и синтетический керосин для сокращения выбросов СО2
Как сообщили 8 февраля министерство инфраструктуры и водного хозяйства Нидерландов и авиакомпания KLM, 22 января Boeing 737-800 на регулярном рейсе из Амстердама в Мадрид впервые использовал обычное топливо, смешанное с 500 л синтетического керосина. 500 л топлива обеспечили примерно 5% этого полета.
«Мы должны сделать авиационную промышленность более экологичной, это международный вызов, который стоит перед всеми нами», – заявила министр инфраструктуры и водного хозяйства Нидерландов Кора ван Нивенхейзен. В KLM отметили, что, «несмотря на небольшое количество использованного синтетического топлива, первый коммерческий рейс с его применением показал, что такая возможность открыта».
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