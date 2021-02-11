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KLM открыла эру использования синтетического авиатоплива

Авиакомпании используют биокеросин и синтетический керосин для сокращения выбросов СО2
Илья Виноградов
Синтетический керосин, который был использован в первом полете KLM, произведен британо-нидерландской нефтяной компанией Royal Dutch Shell в исследовательском центре в Амстердаме /KLM

Как сообщили 8 февраля министерство инфраструктуры и водного хозяйства Нидерландов и авиакомпания KLM, 22 января Boeing 737-800 на регулярном рейсе из Амстердама в Мадрид впервые использовал обычное топливо, смешанное с 500 л синтетического керосина. 500 л топлива обеспечили примерно 5% этого полета.

«Мы должны сделать авиационную промышленность более экологичной, это международный вызов, который стоит перед всеми нами», – заявила министр инфраструктуры и водного хозяйства Нидерландов Кора ван Нивенхейзен. В KLM отметили, что, «несмотря на небольшое количество использованного синтетического топлива, первый коммерческий рейс с его применением показал, что такая возможность открыта».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных