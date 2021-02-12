«Роснефть» назвала сумму сделки по покупке Пайяхского месторождения

«Восток Ойл»

Проект «Роснефти» «Восток Ойл» включает Лодочное, Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Пайяхское и другие месторождения, которые находятся на Таймырском полуострове на севере Красноярского края. Ресурсный потенциал проекта «Восток Ойл» составляет легкая малосернистая нефть, превосходящая по своим качествам нефть марки Brent. Потенциал поставки нефти на сырьевые рынки оценивается в 2024 г. в 25 млн т, в 2027 г. – в 50 млн т и к 2030 г. – до 115 млн т. Также в рамках проекта планируется построить завод по производству СПГ.