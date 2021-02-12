«Роснефть» назвала сумму сделки по покупке Пайяхского месторождения

«Роснефть» назвала сумму сделки по покупке Пайяхского месторожденияБывший участок ННК с запасами более 1 млрд тонн нефти станет частью проекта «Восток Ойл»
«Роснефть» выкупила у ННК Эдуарда Худайнатова АО «Таймырнефтегаз» и ряд его дочерних компаний, следует из финансовой отчетности компании по МСФО за 2020 год.
Как поясняет компания в отчете, «Таймырнефтегаз» был приобретен для формирования и «существенного увеличения» ресурсной базы проекта «Восток Ойл». В рамках сделки «Роснефть» заплатила $9,6 млрд, а также отдала ряд малорентабельных активов с годовой добычей порядка 10-14 млн тонн. На этом фоне годовая добыча компании в 2021 году может снизится на 5% по сравнению с 2020 годом, сообщил в ходе телеконференции вице-президент компании по внутреннему сервису Эрик Лирон. Добыча жидких углеводородов компании за 2020 г. составила 204,5 млн тонн.
О покупке компания сообщала еще в конце декабря, но не раскрывала стоимость. Тогда «Роснефть» сообщала, что получила право распоряжаться акциями «Таймырнефтегаза» через компании «Восток Ойл», «РН-Трейд», «РН-Ресурс», «РН-Коммерция», «Финанс-М-ком», «НГХ-Недра».
АО «Таймырнефтегаз» владеет лицензией на разработку Пайяхского, Северо-Пайяхского и Иркинского участков недр в Красноярском крае с запасами на госбалансе более 1 млрд тонн нефти. В то же время «Роснефть» передала ННК ряд зрелых нефтедобывающих и сервисных активов, включающих ПАО «Варьеганнефтегаз», ООО «Североварьеганское», АО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие», ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», ООО «РН-Северная нефть» и ряд других активов.
«Роснефть» приобрела Пайяху по выгодной цене — эффект от последующей переоценки составил 504 млрд руб., говорят аналитики инвестбанка J. P. Morgan. «Компанией получена предоплата в размере $13 млрд – таким образом, отмечаем, что долгожданный катализатор наконец материализовался», — отмечают в инвестбанке.
По мнению аналитиков J. P. Morgan, предоплата должна оказать поддержку валютной ликвидности «Роснефти» и позволить компании меньше занимать в рублях, что должно привести к снижению процентных расходов.
«Восток Ойл»
Проект «Роснефти» «Восток Ойл» включает Лодочное, Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Пайяхское и другие месторождения, которые находятся на Таймырском полуострове на севере Красноярского края. Ресурсный потенциал проекта «Восток Ойл» составляет легкая малосернистая нефть, превосходящая по своим качествам нефть марки Brent. Потенциал поставки нефти на сырьевые рынки оценивается в 2024 г. в 25 млн т, в 2027 г. – в 50 млн т и к 2030 г. – до 115 млн т. Также в рамках проекта планируется построить завод по производству СПГ.
Исходя из оценки запасов Пайяхского месторождения, стоимость приобретения «Таймырнефтегаза» вполне разумная, ее можно даже считать невысокой, говорит инвестиционный стратег компании «Арикапитал» Сергей Суверов. «Некоторые зарубежные аналитики оценивали Пайяху в $25-30 млрд», — говорит он.
В свою очередь, передача малорентабельных активов поддержит маржинальность бизнеса компании и снизит углеродные риски, полагает Суверов. «Многие мировые мейджоры идут по такому пути, и «Роснефть» — не исключение, компания намеренно пошла на это, чтобы снизить свои риски в будущем», — сказал он.
Вместе с тем «Роснефть» продолжит искать новых инвесторов в «Восток Ойл», убежден Суверов. «Продажа долей продолжится в этом году, и цена не будет ниже, чем в уже совершенной сделке», — полагает аналитик. По его мнению, доли в проекте могут приобрести китайские и индийские компании. В J. P. Morgan также ожидают новые сделки.
Доля «Роснефти» в проекте «Восток Ойл» была продана глобальному нефтетрейдеру Trafigura за 7 млрд евро. В ходе телеконференции первый вице-президент «Роснефти» Дидье Касимиро отметил, что покупкой других долей в проекте интересуются трейдеры, а также государства и компании из тех регионов, где растет спрос на углеводороды, например, Индия и Китай. В то же время Касимиро уточнил, что «Восток Ойл» является стратегическим проектом, поэтому 50% проекта останется у государства.
Исходя из того, что 10% «Восток Ойла», проданные международному трейдеру Trafigura, были оценены в 7 млрд евро, совокупная стоимость проекта может оцениваться в 70 млрд евро, что уже может закладываться в котировки акций, говорит эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарёв. На этом фоне «Роснефть» закрыла 2020 год с прибылью, что позволит компании выплатить дивиденды в соответствии с действующей дивидендной политикой, отмечает он.
После выхода отчетности акции «Роснефти» поднимались на более чем 1%, пробив отметку в 500 рублей на акцию. При этом индекс Мосбиржи снижался на 1,13%.