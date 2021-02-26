«Новатэк» закрепляется на китайском газовом рынке

«К 2040 г. объем газового рынка Китая, по оценкам МЭА, составит 500–650 млрд куб. м, хотя сейчас страна потребляет порядка 330 млрд, – объясняет директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова. – Несмотря на рост объемов внутреннего производства газа, в основном благодаря действующей с 2018 г. программе господдержки добычи «нетрадиционного газа» (газа плотных пород, сланцевого газа и метана угольных пластов), к 2040 г. страна будет добывать только порядка 300 млрд куб. м. Так что в обозримой перспективе спрос не будет покрыт собственной добычей».