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«Новатэк» закрепляется на китайском газовом рынке

Компания заключила долгосрочный контракт на поставку сжиженного газа с китайской Shenergy Group
Александр Лесных
Себестоимость производства СПГ на заводе «Арктик СПГ 2» будет одной из самых низких в мире /ПАВЕЛ ЛЬВОВ / РИА НОВОСТИ

Китайская Shenergy Group в течение 15 лет закупит более 3 млн т сжиженного природного газа со строящегося завода «Арктик СПГ 2», сообщил «Новатэк».

По словам главы компании Леонида Михельсона, выход на быстрорастущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона является одним из ключевых элементов стратегии компании и запуск завода «Арктик СПГ 2» мощностью 19,8 млн т сжиженного газа в год сыграет важную роль «для достижения долгосрочной цели «Новатэка» по бесперебойному обеспечению наших клиентов доступным и экологичным природным газом на протяжении многих десятилетий».

Среди азиатских стран Китай действительно может стать одним из главных рынков сбыта для компании, поскольку потребление газа в стране стремительно растет, но возможности нарастить собственную добычу топлива настолько, чтобы отпала необходимость в импортном топливе, у КНР нет физически.

«К 2040 г. объем газового рынка Китая, по оценкам МЭА, составит 500–650 млрд куб. м, хотя сейчас страна потребляет порядка 330 млрд, – объясняет директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова. – Несмотря на рост объемов внутреннего производства газа, в основном благодаря действующей с 2018 г. программе господдержки добычи «нетрадиционного газа» (газа плотных пород, сланцевого газа и метана угольных пластов), к 2040 г. страна будет добывать только порядка 300 млрд куб. м. Так что в обозримой перспективе спрос не будет покрыт собственной добычей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных