«Новатэк» закрепляется на китайском газовом рынке

«Новатэк» закрепляется на китайском газовом рынкеКомпания заключила долгосрочный контракт на поставку сжиженного газа с китайской Shenergy Group
Китайская Shenergy Group в течение 15 лет закупит более 3 млн т сжиженного природного газа со строящегося завода «Арктик СПГ 2», сообщил «Новатэк».
По словам главы компании Леонида Михельсона, выход на быстрорастущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона является одним из ключевых элементов стратегии компании и запуск завода «Арктик СПГ 2» мощностью 19,8 млн т сжиженного газа в год сыграет важную роль «для достижения долгосрочной цели «Новатэка» по бесперебойному обеспечению наших клиентов доступным и экологичным природным газом на протяжении многих десятилетий».
Среди азиатских стран Китай действительно может стать одним из главных рынков сбыта для компании, поскольку потребление газа в стране стремительно растет, но возможности нарастить собственную добычу топлива настолько, чтобы отпала необходимость в импортном топливе, у КНР нет физически.
«К 2040 г. объем газового рынка Китая, по оценкам МЭА, составит 500–650 млрд куб. м, хотя сейчас страна потребляет порядка 330 млрд, – объясняет директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова. – Несмотря на рост объемов внутреннего производства газа, в основном благодаря действующей с 2018 г. программе господдержки добычи «нетрадиционного газа» (газа плотных пород, сланцевого газа и метана угольных пластов), к 2040 г. страна будет добывать только порядка 300 млрд куб. м. Так что в обозримой перспективе спрос не будет покрыт собственной добычей».