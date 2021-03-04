«Камаз» начнет локализацию производства автокомпонентов для тягачей

Сборка 12-ступенчатой автоматической коробки Traxon будет осуществляться на «ЦФ Кама» (Набережные Челны), совместном предприятии «Камаза» и немецкой ZF Friedrichshafen AG. Об этом «Ведомостям» сообщили в Фонде развития промышленности (ФРП). «ЦФ Кама» создано в 2005 г. (немецкой компании принадлежит 51%, «Камазу» – 49%), до сих пор завод выпускал только механические коробки. При этом СП не заключало специнвестконтракт (спик) с Минпромторгом и не брало на себя обязательств по локализации, хотя переговоры об этом продолжаются, сообщил «Ведомостям» источник, знакомый с обсуждением контракта. После подписания спика производитель сможет претендовать на налоговые льготы и промышленные субсидии (на промсубсидии власти выделяют автопрому 200 млрд руб. в год).