«Камаз» начнет локализацию производства автокомпонентов для тягачей

«Камаз» начнет локализацию производства автокомпонентов для тягачейУровень локализации АКПП на первом этапе будет всего 24%
Сборка 12-ступенчатой автоматической коробки Traxon будет осуществляться на «ЦФ Кама» (Набережные Челны), совместном предприятии «Камаза» и немецкой ZF Friedrichshafen AG. Об этом «Ведомостям» сообщили в Фонде развития промышленности (ФРП). «ЦФ Кама» создано в 2005 г. (немецкой компании принадлежит 51%, «Камазу» – 49%), до сих пор завод выпускал только механические коробки. При этом СП не заключало специнвестконтракт (спик) с Минпромторгом и не брало на себя обязательств по локализации, хотя переговоры об этом продолжаются, сообщил «Ведомостям» источник, знакомый с обсуждением контракта. После подписания спика производитель сможет претендовать на налоговые льготы и промышленные субсидии (на промсубсидии власти выделяют автопрому 200 млрд руб. в год).
Кроме того, «ЦФ Кама» с использованием технологий ZF запустит производство электроусилителей руля Reax и подвески кабины премиальных грузовиков «Камаза» поколения K5. СП получило на эти проекты заем от ФРП в 500 млн руб., сообщил представитель фонда. Общий размер инвестиций в проект составит 1,1 млрд руб.