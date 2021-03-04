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«Камаз» начнет локализацию производства автокомпонентов для тягачей

Уровень локализации АКПП на первом этапе будет всего 24%
Анастасия Львова
Основная задача локализации сборки коробок передач – формирование компетенций и освоение технологии /Игорь Генералов / ТАСС

Сборка 12-ступенчатой автоматической коробки Traxon будет осуществляться на «ЦФ Кама» (Набережные Челны), совместном предприятии «Камаза» и немецкой ZF Friedrichshafen AG. Об этом «Ведомостям» сообщили в Фонде развития промышленности (ФРП). «ЦФ Кама» создано в 2005 г. (немецкой компании принадлежит 51%, «Камазу» – 49%), до сих пор завод выпускал только механические коробки. При этом СП не заключало специнвестконтракт (спик) с Минпромторгом и не брало на себя обязательств по локализации, хотя переговоры об этом продолжаются, сообщил «Ведомостям» источник, знакомый с обсуждением контракта. После подписания спика производитель сможет претендовать на налоговые льготы и промышленные субсидии (на промсубсидии власти выделяют автопрому 200 млрд руб. в год).

Кроме того, «ЦФ Кама» с использованием технологий ZF запустит производство электроусилителей руля Reax и подвески кабины премиальных грузовиков «Камаза» поколения K5. СП получило на эти проекты заем от ФРП в 500 млн руб., сообщил представитель фонда. Общий размер инвестиций в проект составит 1,1 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных