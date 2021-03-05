Минэнерго лоббирует СПГ

По словам источника, Минэнерго предлагает ввести послабления для СПГ-оборудования на 3–4 года, до тех пор пока в стране не будет налажено производство всех необходимых агрегатов. Сегодня российские предприятия уже способны выпускать большую часть техпродукции для СПГ-предприятий, но не всю. К примеру, по мнению министерства, есть смысл отказаться от пошлин на быстроразъемные соединения, трубопроводную арматуру для криогенных сред, магнитные материалы (необходимы для выпуска магнитных подшипников) и проч. Пошлины на разные типы импортного оборудования достигают 15% от его таможенной стоимости.