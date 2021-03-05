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Минэнерго лоббирует СПГ

Министерство предлагает обнулить ввозные пошлины на оборудование и автотехнику
Александр Волобуев
СПГ – новое направление, под которое только начинается выпуск отечественных машин /«Якутская топливно-энергетическая компания»

Минэнерго предлагает временно обнулить ввозные пошлины на оборудование​ для малых заводов по сжижению природного газа (СПГ) и автотранспорт, работающий на СПГ, рассказал «Ведомостям» источник и подтвердили в министерстве.

По словам источника, Минэнерго предлагает ввести послабления для СПГ-оборудования на 3–4 года, до тех пор пока в стране не будет налажено производство всех необходимых агрегатов. Сегодня российские предприятия уже способны выпускать большую часть техпродукции для СПГ-предприятий, но не всю. К примеру, по мнению министерства, есть смысл отказаться от пошлин на быстроразъемные соединения, трубопроводную арматуру для криогенных сред, магнитные материалы (необходимы для выпуска магнитных подшипников) и проч. Пошлины на разные типы импортного оборудования достигают 15% от его таможенной стоимости.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных