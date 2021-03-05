Новый «кукурузник» Россия и Казахстан построят вместе

«Казахстан планирует организовать собственное производство этих самолетов – в первую очередь для удовлетворения потребностей внутреннего рынка, а в перспективе и для поставок на экспорт. Потребности рынка Казахстана оценивают в 100–150 машин типа «Байкал», в России – это 220–250 машин», – добавляет он. ГосНИИ гражданской авиации (проводит исследования по рынку новых самолетов в России) оценивает спрос со стороны российских эксплуатантов в 2021–2025 гг. примерно в 360 самолетов вместимостью 9–19 мест, а в 2021–2030 гг. – в 600 шт. Запуск производства в Казахстане произойдет после реализации российской части проекта, т. е. ориентировочно в 2023 г., уточняет Богомолов.