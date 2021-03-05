ЕС вводит экомаркировку удобрений

ЕС вводит экомаркировку удобренийУжесточение экологических норм на руку российским экспортерам, говорят эксперты
Европейская комиссия (ЕК) опубликовала инструкцию для производителей и надзорных органов, касающуюся экомаркировки минеральных удобрений, сообщил 4 марта Минпромторг РФ. «Ведомости» ознакомились с документом, напечатанным в официальном журнале ЕС. Поставщики удобрений с низким содержанием токсичного металла кадмия (менее 20 мг/кг) теперь смогут проставлять на продукции специальную зеленую маркировку. Предполагается, что маркировка позволит безошибочно распознать экологически чистые удобрения.
Кадмий – тяжелый металл, признанный ВОЗ канцерогенным. Исследование, проведенное в 2015–2018 гг. французским Агентством санитарной безопасности питания (ANSES), подтвердило риски для здоровья человека от накопления его при попадании в организм через пищу. В почву же он вносится с фосфорными удобрениями (именно в них высокое содержание кадмия).