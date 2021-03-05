ЕС вводит экомаркировку удобрений

Кадмий – тяжелый металл, признанный ВОЗ канцерогенным. Исследование, проведенное в 2015–2018 гг. французским Агентством санитарной безопасности питания (ANSES), подтвердило риски для здоровья человека от накопления его при попадании в организм через пищу. В почву же он вносится с фосфорными удобрениями (именно в них высокое содержание кадмия).