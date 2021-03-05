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ЕС вводит экомаркировку удобрений

Ужесточение экологических норм на руку российским экспортерам, говорят эксперты
Матвей Катков Александр Волобуев
В России практически околонулевое содержание кадмия в удобрениях /Денис Абрамов / Ведомости

Европейская комиссия (ЕК) опубликовала инструкцию для производителей и надзорных органов, касающуюся экомаркировки минеральных удобрений, сообщил 4 марта Минпромторг РФ. «Ведомости» ознакомились с документом, напечатанным в официальном журнале ЕС. Поставщики удобрений с низким содержанием токсичного металла кадмия (менее 20 мг/кг) теперь смогут проставлять на продукции специальную зеленую маркировку. Предполагается, что маркировка позволит безошибочно распознать экологически чистые удобрения.

Кадмий – тяжелый металл, признанный ВОЗ канцерогенным. Исследование, проведенное в 2015–2018 гг. французским Агентством санитарной безопасности питания (ANSES), подтвердило риски для здоровья человека от накопления его при попадании в организм через пищу. В почву же он вносится с фосфорными удобрениями (именно в них высокое содержание кадмия).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных