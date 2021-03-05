«Росатом» купил долю в южнокорейском производителе аккумуляторов

«Росатом» купил долю в южнокорейском производителе аккумуляторовСделка предполагает строительство завода в России
Компания «Рэнера», входящая в топливный дивизион «Росатома», купила 49% южнокорейского производителя литий-ионных батарей Enertech International, сообщил «Ведомостям» гендиректор «Рэнеры» Эмин Аскеров. По его словам, документы по сделке были подписаны 4 марта. Он не назвал сумму сделки, но уточнил, что она финансировалась за счет собственных средств «Росатома». Закрытие сделки также подтвердили в ТВЭЛ (топливный дивизион «Росатома») и Enertech International.
Enertech International, созданная в 2001 г, специализируется на выпуске литий-ионных аккумуляторных ячеек, электродов, систем накопления энергии. С 2018 г производит аккумуляторы для автомобилей. Штат завода — около 200 человек. Помимо Южной Кореи продукция компании поставляется в Европу, Россию и США. Компания не раскрывает финансовые показатели и структуру акционеров, но по данным источника, близкого к сделке, крупнейшим совладельцем Enertech International с долей более 90% является российский предприниматель Борис Зингаревич (член совета директоров группы «Илим»), миноритарные пакеты у Корейского банка развития (Korea Development Bank) и менеджмента компании.
Соглашение о покупке доли в компании включает обязательство по созданию в России производства литий-ионных ячеек и аккумуляторных батарей, сообщил Аскеров. Первая очередь завода должна заработать в 2025 г., а к 2030-му его мощность составит не менее 2 ГВт*ч в год, численность персонала до 1 000 человек. Финансирование будет осуществляться акционерами на паритетных началах с использованием собственных и заемных средств. По оценке Vygon Consulting, суммарные инвестиции в создание предприятия могут составить 12-20 млрд руб. в зависимости от конфигурации фабрики и выбора конкретной технологии производства ячеек.
«Рэнера» уже подыскивает площадку для создания нового производства накопителей энергии. По словам Аскерова, рассматриваются несколько предприятий ТВЭЛа: в городе Северск Томской области («Сибирский химический комбинат»), в самом Новосибирске (на базе Новосибирского завода химконцентратов) и в Санкт-Петербурге (в отборе участвуют несколько площадок).
Глава ТВЭЛ Наталья Никипелова сказала, что вхождение в капитал Enertech, позволит дочке «Росатома» перейти от сборочного производства высокотехнологичных накопителей энергии к изготовлению литий-ионных ячеек. Это важный шаг с точки зрения технологических компетенций, добавляет она.
Сегодня единственным крупным предприятием полного цикла, выпускающим в России в том числе литий-ионные ячейки, является принадлежащий «Роснано» новосибирский завод «Лиотех», работающий с 2011 г. Мощность предприятия составляет около 100 МВт*ч в год, или более 150 тыс. аккумуляторов.
Литий-ионные батареи также собирает «Уралэлемент» (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение»), краснодарское предприятие «Сатурн» и электротехническая компания «Энергия». Но объемы выпуска этих предприятий небольшие, исчисляются десятками МВт*ч в год на каждого, говорит эксперт SBS Consulting Дмитрий Бабанский.
«Если новая фабрика будет оперативно построена, она не будет иметь прямых конкурентов в России: объемы производства на порядок превысят выпуск существующих заводов, а преимущество в себестоимости за счет эффекта масштаба составит не менее 40%», — сказал руководитель направления регулирования энергорынков Vygon Consulting Николай Посыпанко. Окупиться проекту «Росатома» и Enertech, по его мнению, также поможет режим преференций для отечественного оборудования: например, с 2023 г. не менее 60% литиевых аккумуляторов в госзакупках должны быть российскими.
В ближайшие пять лет, по прогнозам Vygon Consulting, российский рынок аккумуляторов может вырасти примерно в 30 раз до 2,6-4,6 ГВт в год. Прогнозы «Рэнеры» менее оптимистичны: в компании ожидают, что к 2030 г. емкость рынка вырастет всего до 1 ГВт*ч в год. Поэтому с учетом присутствия зарубежных и российских конкурентов большую часть продукции завода – около 1,6-1,7 ГВт*ч – компания намерена поставлять за рубеж. «В первую очередь мы ориентируемся на ближнее зарубежье – страны СНГ, а на горизонте 2030 г. ставим задачу занять до 10% доли рынков литий-ионных накопителей в странах Ближнего Востока, Индии и Евросоюза», — говорит Никипелова. В 2019 г., по оценкам Vygon Consulting, объем глобального рынка литий-ионных аккумуляторов составлял $43 млрд.
Бабанский говорит, что успешность экспортной стратегии будет зависеть от наличия якорного потребителя, себестоимости и качества продукции. «Лиотех» также задумывался как экспортоориентированный проект, но эта стратегия не оправдалась и компании даже пришлось пройти через процедуру банкротства, добавляет он.