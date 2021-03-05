«Росатом» купил долю в южнокорейском производителе аккумуляторов

В ближайшие пять лет, по прогнозам Vygon Consulting, российский рынок аккумуляторов может вырасти примерно в 30 раз до 2,6-4,6 ГВт в год. Прогнозы «Рэнеры» менее оптимистичны: в компании ожидают, что к 2030 г. емкость рынка вырастет всего до 1 ГВт*ч в год. Поэтому с учетом присутствия зарубежных и российских конкурентов большую часть продукции завода – около 1,6-1,7 ГВт*ч – компания намерена поставлять за рубеж. «В первую очередь мы ориентируемся на ближнее зарубежье – страны СНГ, а на горизонте 2030 г. ставим задачу занять до 10% доли рынков литий-ионных накопителей в странах Ближнего Востока, Индии и Евросоюза», — говорит Никипелова. В 2019 г., по оценкам Vygon Consulting, объем глобального рынка литий-ионных аккумуляторов составлял $43 млрд.