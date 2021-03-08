Цены на удобрения для российских аграриев могут зафиксировать

Несколько раз на прошлой неделе в правительстве обсуждался вопрос регулирования цены на минеральные удобрения для отечественных аграриев, рассказали три участника совещаний. По итогам обсуждений Минсельхозу и Минпромторгу поручено договориться о цене, по которой будут зафиксированы цены на закупку удобрений для весенней посевной кампании, говорят они. Рассматривается вариант заключения соглашений между правительством и производителями удобрений о фиксации цен – по аналогии с подсолнечным маслом и сахаром.