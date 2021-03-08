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Цены на удобрения для российских аграриев могут зафиксировать

Их рост в 2021 г. составил от 20 до 70%
Екатерина Бурлакова
Только на калийные удобрения рост мировых цен с октября 2020 г. составил 30–50%, подсчитал «ВТБ-капитал». На фото: рудник «Уралкалия» /Денис Абрамов / Ведомости

Несколько раз на прошлой неделе в правительстве обсуждался вопрос регулирования цены на минеральные удобрения для отечественных аграриев, рассказали три участника совещаний. По итогам обсуждений Минсельхозу и Минпромторгу поручено договориться о цене, по которой будут зафиксированы цены на закупку удобрений для весенней посевной кампании, говорят они. Рассматривается вариант заключения соглашений между правительством и производителями удобрений о фиксации цен – по аналогии с подсолнечным маслом и сахаром.

Марта Галичева, представитель профильного вице-премьера Виктории Абрамченко, отказалась от комментариев до появления официальных поручений. Представитель Минсельхоза лишь отметил, что «ситуация с ростом цен на минеральные удобрения прорабатывается, в том числе и в правительстве». «Участники обсудили возможность поиска дополнительных механизмов ценообразования при участии Минпромторга, Минсельхоза и Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) для агропредприятий малого и среднего бизнеса, пострадавших от резких изменений макроэкономической ситуации», – говорит представитель РАПУ (в нее входят «Фосагро», «Уралхим», «Уралкалий» и т. д.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных