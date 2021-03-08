Цены на удобрения для российских аграриев могут зафиксировать

Цены на удобрения для российских аграриев могут зафиксироватьИх рост в 2021 г. составил от 20 до 70%
Несколько раз на прошлой неделе в правительстве обсуждался вопрос регулирования цены на минеральные удобрения для отечественных аграриев, рассказали три участника совещаний. По итогам обсуждений Минсельхозу и Минпромторгу поручено договориться о цене, по которой будут зафиксированы цены на закупку удобрений для весенней посевной кампании, говорят они. Рассматривается вариант заключения соглашений между правительством и производителями удобрений о фиксации цен – по аналогии с подсолнечным маслом и сахаром.
Марта Галичева, представитель профильного вице-премьера Виктории Абрамченко, отказалась от комментариев до появления официальных поручений. Представитель Минсельхоза лишь отметил, что «ситуация с ростом цен на минеральные удобрения прорабатывается, в том числе и в правительстве». «Участники обсудили возможность поиска дополнительных механизмов ценообразования при участии Минпромторга, Минсельхоза и Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) для агропредприятий малого и среднего бизнеса, пострадавших от резких изменений макроэкономической ситуации», – говорит представитель РАПУ (в нее входят «Фосагро», «Уралхим», «Уралкалий» и т. д.).