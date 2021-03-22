В России запатентован новый метод добычи трудноизвлекаемого газа

«Севернефтегазпром» (40% – у «Газпрома», 35% – у немецкой Wintershall Dea, 25% – у австрийской OMV) владеет лицензией на Южно-Русское нефтегазовое месторождение в ЯНАО. Общие запасы газа в нем превышают 1 трлн куб. м, но почти треть от этого объема (более 300 млрд куб. м) – трудноизвлекаемые, так называемые туронские залежи. Залежи газа классифицируют по глубине залегания газоносных пластов, почти все они образовались во времена мелового периода и названы по временным отрезкам, в которые образовывались (кампанский, сантонский, коньякский, туронский, сеноманский и т. д.).