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В России запатентован новый метод добычи трудноизвлекаемого газа

Он нужен для заполнения газом «Северного потока»
Матвей Катков
Южно-Русское месторождение в ЯНАО — единственный в России проект по промышленной добыче трудноизвлекаемого туронского газа /«Газпром»

Метод, на который был получен патент, заключается в многостадийном гидроразрыве пласта с применением жидкости на основе дизтоплива, сообщил «Севернефтегазпром». Он позволяет сформировать систему параллельных трещин в породе и максимально увеличить приток трудноизвлекаемого газа.

«Севернефтегазпром» (40% – у «Газпрома», 35% – у немецкой Wintershall Dea, 25% – у австрийской OMV) владеет лицензией на Южно-Русское нефтегазовое месторождение в ЯНАО. Общие запасы газа в нем превышают 1 трлн куб. м, но почти треть от этого объема (более 300 млрд куб. м) – трудноизвлекаемые, так называемые туронские залежи. Залежи газа классифицируют по глубине залегания газоносных пластов, почти все они образовались во времена мелового периода и названы по временным отрезкам, в которые образовывались (кампанский, сантонский, коньякский, туронский, сеноманский и т. д.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных