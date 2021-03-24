Ритейлер «О’кей» выставил на продажу непрофильные активы

Ритейлер «О’кей» выставил на продажу непрофильные активыОн может выручить за них 4,5 млрд рублей
«О’кей» выставила на продажу ряд участков, на которых ритейлер планировал строительство объектов коммерческой недвижимости, следует из презентации компании инвесторам («Ведомости» ознакомились с копией документа). Речь идет о девяти участках общей площадью 36,3 га в различных городах России. Представитель «О’кей» эту информацию подтвердил, сообщив лишь, что группа считает для себя эти активы непрофильными.
«О’кей» – крупный российский ритейлер. По данным на 31 декабря 2020 г., она управляет 195 магазинами в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Мурманске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Липецке, Екатеринбурге, Новосибирске и др. Их общая торговая площадь – 600 000 кв. м. Акционеры «О’кей» – Nisemax Co Ltd (44,79%) и GSU Ltd (29,52%), остальные бумаги в объеме 25,69% находятся в свободном обращении. Выручка за первое полугодие 2020 г. (по МСФО) составила 85,1 млрд руб., а чистый убыток – 899,9 млн руб.