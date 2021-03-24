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Ритейлер «О’кей» выставил на продажу непрофильные активы

Он может выручить за них 4,5 млрд рублей
Дарья Молоткова Вера Кузьмина
Эксперты считают, что проще всего компании «О’кей» распродать участки по отдельности /Екатерина Кузьмина / Ведомости

«О’кей» выставила на продажу ряд участков, на которых ритейлер планировал строительство объектов коммерческой недвижимости, следует из презентации компании инвесторам («Ведомости» ознакомились с копией документа). Речь идет о девяти участках общей площадью 36,3 га в различных городах России. Представитель «О’кей» эту информацию подтвердил, сообщив лишь, что группа считает для себя эти активы непрофильными.

«О’кей» – крупный российский ритейлер. По данным на 31 декабря 2020 г., она управляет 195 магазинами в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Мурманске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Липецке, Екатеринбурге, Новосибирске и др. Их общая торговая площадь – 600 000 кв. м. Акционеры «О’кей» – Nisemax Co Ltd (44,79%) и GSU Ltd (29,52%), остальные бумаги в объеме 25,69% находятся в свободном обращении. Выручка за первое полугодие 2020 г. (по МСФО) составила 85,1 млрд руб., а чистый убыток – 899,9 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных