Ритейлер «О’кей» выставил на продажу непрофильные активы

«О’кей» – крупный российский ритейлер. По данным на 31 декабря 2020 г., она управляет 195 магазинами в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Мурманске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Липецке, Екатеринбурге, Новосибирске и др. Их общая торговая площадь – 600 000 кв. м. Акционеры «О’кей» – Nisemax Co Ltd (44,79%) и GSU Ltd (29,52%), остальные бумаги в объеме 25,69% находятся в свободном обращении. Выручка за первое полугодие 2020 г. (по МСФО) составила 85,1 млрд руб., а чистый убыток – 899,9 млн руб.