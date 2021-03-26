Логистика без МКАД: новые условия и новые решения

Логистика без МКАД: новые условия и новые решенияВ Московском регионе вырастут тарифы на грузоперевозки
Автоперевозчики, работающие в Московском регионе, уже месяц живут в новой реальности: власти Москвы и Московской области до 23 февраля 2022 г., т. е. пока на год, закрыли въезд на МКАД для фур с максимальной разрешенной нагрузкой свыше 12 т. А с 5 мая вступает в силу запрет на проезд по МКАД для грузовиков с разрешенной массой свыше 3,5 т.
Ограничения затронули не только транзитные маршруты, но и тех перевозчиков, которые везли грузы непосредственно в Москву, на склады или распределительные центры. Раньше многие делали это ночью – во временной интервал с 22.00 до 6.00 пропуск в город был не нужен. Теперь такая возможность осталась только у иностранных компаний, всем остальным нужно будет оформлять пропуск.
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