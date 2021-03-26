Логистика без МКАД: новые условия и новые решения

Ограничения затронули не только транзитные маршруты, но и тех перевозчиков, которые везли грузы непосредственно в Москву, на склады или распределительные центры. Раньше многие делали это ночью – во временной интервал с 22.00 до 6.00 пропуск в город был не нужен. Теперь такая возможность осталась только у иностранных компаний, всем остальным нужно будет оформлять пропуск.