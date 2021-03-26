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Логистика без МКАД: новые условия и новые решения

В Московском регионе вырастут тарифы на грузоперевозки
Магомед Гасанов
Евгений Разумный / Ведомости

Автоперевозчики, работающие в Московском регионе, уже месяц живут в новой реальности: власти Москвы и Московской области до 23 февраля 2022 г., т. е. пока на год, закрыли въезд на МКАД для фур с максимальной разрешенной нагрузкой свыше 12 т. А с 5 мая вступает в силу запрет на проезд по МКАД для грузовиков с разрешенной массой свыше 3,5 т.

Ограничения затронули не только транзитные маршруты, но и тех перевозчиков, которые везли грузы непосредственно в Москву, на склады или распределительные центры. Раньше многие делали это ночью – во временной интервал с 22.00 до 6.00 пропуск в город был не нужен. Теперь такая возможность осталась только у иностранных компаний, всем остальным нужно будет оформлять пропуск.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных