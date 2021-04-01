Агротуризм в России развивается вне закона

В разрабатываемый с 2019 г. национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» отдельным блоком будет включен агрономический туризм (агротуризм). Такое поручение Ростуризму и Минсельхозу дал премьер Михаил Мишустин после своей февральской поездки в Карелию. Глава правительства считает, что нужен комплекс мер по развитию агротуризма – не только в Карелии, конечно, но и в других регионах. «Просто экскурсии уже не работают. Люди хотят эмоций и впечатлений, хотят быть участниками живого процесса. Посещение сельской местности, общение с местными жителями, гастрономические мастер-классы, участие в обрядах дают такую возможность», – комментирует Татьяна Нечепаева, директор компании «Рейна-тур НТВ» из Ростова-на-Дону, член правления Российского союза туриндустрии (РСТ-юг). Что сегодня мешает развитию агротуризма?