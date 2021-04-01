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Агротуризм в России развивается вне закона

Что мешает быстрому развитию сельских и природных территорий
Инга Токманцева
Потенциал рынка агротуризма на базе фермерских хозяйств может составить до 55 млрд руб. ежегодно /Евгений Разумный / Ведомости

В разрабатываемый с 2019 г. национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» отдельным блоком будет включен агрономический туризм (агротуризм). Такое поручение Ростуризму и Минсельхозу дал премьер Михаил Мишустин после своей февральской поездки в Карелию. Глава правительства считает, что нужен комплекс мер по развитию агротуризма – не только в Карелии, конечно, но и в других регионах. «Просто экскурсии уже не работают. Люди хотят эмоций и впечатлений, хотят быть участниками живого процесса. Посещение сельской местности, общение с местными жителями, гастрономические мастер-классы, участие в обрядах дают такую возможность», – комментирует Татьяна Нечепаева, директор компании «Рейна-тур НТВ» из Ростова-на-Дону, член правления Российского союза туриндустрии (РСТ-юг). Что сегодня мешает развитию агротуризма?

Потенциал на миллион

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных