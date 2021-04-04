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«Почта России» создает инфраструктуру для интернет-торговли

По мнению экспертов, компания опоздала с этим на 5–6 лет
Валерий Кодачигов
Неготовность инфраструктуры и неопытность сотрудников могут помешать новому проекту «Почты России» /Григорий Сысоев / РИА Новости

У «Почты России» появился отдельный сервис для интернет-магазинов и частных продавцов – она открывает drop-off пункты, в которых принимаются крупные партии посылок с заказами, в том числе оформленными на маркетплейсах, рассказал «Ведомостям» представитель компании.

Такая схема позволит продавцам напрямую доставлять заказы адресатам, минуя склады маркетплейсов, объясняют в «Почте России»: «Попадая в drop-off пункт, заказ идет в почтовое отделение или к заказчику напрямую через логистическую инфраструктуру «Почты России». Это позволит повысить скорость доставки примерно вдвое: в соседние крупные города – уже на следующий день после сдачи посылок». Раньше из Екатеринбурга в Тюмень или из Новосибирска в Омск посылки доставлялись за два дня, поясняют в компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных