«Почта России» создает инфраструктуру для интернет-торговли

Такая схема позволит продавцам напрямую доставлять заказы адресатам, минуя склады маркетплейсов, объясняют в «Почте России»: «Попадая в drop-off пункт, заказ идет в почтовое отделение или к заказчику напрямую через логистическую инфраструктуру «Почты России». Это позволит повысить скорость доставки примерно вдвое: в соседние крупные города – уже на следующий день после сдачи посылок». Раньше из Екатеринбурга в Тюмень или из Новосибирска в Омск посылки доставлялись за два дня, поясняют в компании.