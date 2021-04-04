«Почта России» создает инфраструктуру для интернет-торговли

«Почта России» создает инфраструктуру для интернет-торговлиПо мнению экспертов, компания опоздала с этим на 5–6 лет
У «Почты России» появился отдельный сервис для интернет-магазинов и частных продавцов – она открывает drop-off пункты, в которых принимаются крупные партии посылок с заказами, в том числе оформленными на маркетплейсах, рассказал «Ведомостям» представитель компании.
Такая схема позволит продавцам напрямую доставлять заказы адресатам, минуя склады маркетплейсов, объясняют в «Почте России»: «Попадая в drop-off пункт, заказ идет в почтовое отделение или к заказчику напрямую через логистическую инфраструктуру «Почты России». Это позволит повысить скорость доставки примерно вдвое: в соседние крупные города – уже на следующий день после сдачи посылок». Раньше из Екатеринбурга в Тюмень или из Новосибирска в Омск посылки доставлялись за два дня, поясняют в компании.