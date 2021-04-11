Россия отложит разработку шельфа минимум на 15 лет

Минэнерго объясняет такой прогноз отсутствием необходимых технологий – как в России, так и в мире. При имеющихся технологиях разработка шельфа не может быть рентабельна при цене на нефть ниже $80–90/барр., отмечается в документе. В то же время, по оценке министерства, среднегодовая цена нефти эталонной марки Brent в период до 2035 г. не будет превышать $75/барр.