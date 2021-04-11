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Россия отложит разработку шельфа минимум на 15 лет

Отсутствие технологий не позволяет сделать такие проекты рентабельными
Анна Подлинова
К 2035 г. добыча на шельфе снизится в 2–3 раза от уровня 2021 г. /ЕВГЕНИЙ ОДИНОКОВ / РИА НОВОСТИ

Минэнерго РФ в проекте генеральной схемы развития нефтяной отрасли констатировало невозможность активной добычи нефти на шельфе до 2035 г. В самом оптимистичном сценарии к 2035 г. добыча на шельфе, включая шельф арктических морей, снизится почти в 2 раза (до 15 млн т), в базовом – в 3 раза (до 9 млн т) в сравнении с уровнем 2021 г.

Минэнерго объясняет такой прогноз отсутствием необходимых технологий – как в России, так и в мире. При имеющихся технологиях разработка шельфа не может быть рентабельна при цене на нефть ниже $80–90/барр., отмечается в документе. В то же время, по оценке министерства, среднегодовая цена нефти эталонной марки Brent в период до 2035 г. не будет превышать $75/барр.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных