Россия отложит разработку шельфа минимум на 15 лет

Россия отложит разработку шельфа минимум на 15 летОтсутствие технологий не позволяет сделать такие проекты рентабельными
Минэнерго РФ в проекте генеральной схемы развития нефтяной отрасли констатировало невозможность активной добычи нефти на шельфе до 2035 г. В самом оптимистичном сценарии к 2035 г. добыча на шельфе, включая шельф арктических морей, снизится почти в 2 раза (до 15 млн т), в базовом – в 3 раза (до 9 млн т) в сравнении с уровнем 2021 г.
Минэнерго объясняет такой прогноз отсутствием необходимых технологий – как в России, так и в мире. При имеющихся технологиях разработка шельфа не может быть рентабельна при цене на нефть ниже $80–90/барр., отмечается в документе. В то же время, по оценке министерства, среднегодовая цена нефти эталонной марки Brent в период до 2035 г. не будет превышать $75/барр.
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