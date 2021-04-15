«Газпром» начнет платить высокие дивиденды досрочно

При этом зампредседателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов, слова которого приводятся в релизе, сообщает: компания намерена сохранить комфортный уровень долговой нагрузки. Отношение чистого долга к показателю EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов и амортизации) по итогам года, по его словам, должно вернуться на уровень ниже 2 (на конец прошлого года показатель составлял 2,9).