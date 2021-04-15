«Газпром» начнет платить высокие дивиденды досрочно

«Газпром» начнет платить высокие дивиденды досрочноУвеличить их до 50% прибыли позволили аномальные холода в Европе
«Газпром» намерен выплатить своим акционерам 50% от чистой прибыли по МСФО в виде дивидендов уже по итогам 2020 г. вместо 2021 г., как предусмотрено действующей дивидендной политикой, следует из сообщения компании 14 апреля. Правление «Газпрома» рекомендовало совету директоров направить на дивиденды 297,1 млрд руб., или 12,55 руб. на одну акцию.
При этом зампредседателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов, слова которого приводятся в релизе, сообщает: компания намерена сохранить комфортный уровень долговой нагрузки. Отношение чистого долга к показателю EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов и амортизации) по итогам года, по его словам, должно вернуться на уровень ниже 2 (на конец прошлого года показатель составлял 2,9).
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