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«Газпром» начнет платить высокие дивиденды досрочно

Увеличить их до 50% прибыли позволили аномальные холода в Европе
Матвей Катков
Решение направить 50% прибыли на дивиденды во многом было обусловлено удачным для «Газпрома» I кварталом 2021 г. /Евгений Разумный / Ведомости

«Газпром» намерен выплатить своим акционерам 50% от чистой прибыли по МСФО в виде дивидендов уже по итогам 2020 г. вместо 2021 г., как предусмотрено действующей дивидендной политикой, следует из сообщения компании 14 апреля. Правление «Газпрома» рекомендовало совету директоров направить на дивиденды 297,1 млрд руб., или 12,55 руб. на одну акцию.

При этом зампредседателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов, слова которого приводятся в релизе, сообщает: компания намерена сохранить комфортный уровень долговой нагрузки. Отношение чистого долга к показателю EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов и амортизации) по итогам года, по его словам, должно вернуться на уровень ниже 2 (на конец прошлого года показатель составлял 2,9).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных