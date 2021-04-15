Ил-96-400 не пойдет в серийное производство

«От авиакомпаний заказа нет, а с учетом COVID-19 и простоя дальнемагистральных самолетов по всему миру серийного производства Ил-96-400М пока не планируется», – подтвердил представитель профильного вице-премьера Юрия Борисова. Он уточнил, что будет организовано производство для госзаказчиков. По словам одного из собеседников «Ведомостей» в ОАК, всего будет собрано два самолета, которые поступят в парк специального летного отряда «Россия», который осуществляет перевозки первых лиц государства, в том числе президента России. Представитель «Ростеха» подтвердил, что у производителя «есть понимание» по потенциальным госзаказчикам: «Необходимо учитывать, что это изначально не массовая машина, речь идет о специальном самолете, который будет выпускаться штучными экземплярами», – подчеркнул он.