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Ил-96-400 не пойдет в серийное производство

Самолет на 400 пассажиров оказался не нужен коммерческим эксплуатантам
Анастасия Львова
На проект Ил-96-400 было потрачено уже более 10 млрд руб. /Владимир Гердо / ТАСС

О том, что пассажирский Ил-96-400 в итоге не пойдет в серийное производство, «Ведомостям» сообщили два сотрудника Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и источник в авиаотрасли. Разработкой и сборкой самолета занимается Воронежское акционерное самолетостроительное общество (ВАСО), которое входит в ОАК.

«От авиакомпаний заказа нет, а с учетом COVID-19 и простоя дальнемагистральных самолетов по всему миру серийного производства Ил-96-400М пока не планируется», – подтвердил представитель профильного вице-премьера Юрия Борисова. Он уточнил, что будет организовано производство для госзаказчиков. По словам одного из собеседников «Ведомостей» в ОАК, всего будет собрано два самолета, которые поступят в парк специального летного отряда «Россия», который осуществляет перевозки первых лиц государства, в том числе президента России. Представитель «Ростеха» подтвердил, что у производителя «есть понимание» по потенциальным госзаказчикам: «Необходимо учитывать, что это изначально не массовая машина, речь идет о специальном самолете, который будет выпускаться штучными экземплярами», – подчеркнул он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных