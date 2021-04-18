Выгодоприобретатели спорят о новой площадке для порта Петербурга

Выгодоприобретатели спорят о новой площадке для порта ПетербургаУчастники порта в Лавне предлагают переехать к ним
В конце марта РБК писал, что совладелец «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев с партнерами предложили президенту Владимиру Путину перевести Большой порт из Петербурга в Усть-Лугу, почти за 120 км от города, а на его месте построить 4,8 млн кв. м жилья, коммерческих помещений и объектов социальной инфраструктуры и культуры. Проект Бокарев оценил в 440 млрд руб.
Участки порта находятся в основном в городской и федеральной собственности, но сданы в аренду компаниям, ведущим деятельность в порту (стивидорам). Среди них – «Петербургский нефтяной терминал» Михаила Скигина, а также структуры Global Ports и Первой портовой компании Владимира Лисина.
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