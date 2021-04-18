Выгодоприобретатели спорят о новой площадке для порта Петербурга

В конце марта РБК писал, что совладелец «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев с партнерами предложили президенту Владимиру Путину перевести Большой порт из Петербурга в Усть-Лугу, почти за 120 км от города, а на его месте построить 4,8 млн кв. м жилья, коммерческих помещений и объектов социальной инфраструктуры и культуры. Проект Бокарев оценил в 440 млрд руб.