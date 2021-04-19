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Государство поддержит «Печору СПГ»

Проект погибшего Дмитрия Босова станет реальностью
Матвей Катков Александр Волобуев
Возродить проект производства СПГ точно не получится даже при наличии льгот /Интерпресс / PhotoXPress

В утвержденном плане мероприятий по реализации Стратегии развития Арктической зоны, опубликованной правительством 19 апреля, отдельным пунктом значится: «Государственная поддержка разработки Коровинского и Кумжинского газоконденсатных месторождений». Ответственными назначены Минэнерго, Минвостокразвития, администрация НАО, ежегодно в IV квартале они будут докладывать о том, как реализуется господдержка по этому проекту.

Ресурсная база Кумжинского месторождения составляет 140,2 млрд куб. м газа и 6,6 млн т газового конденсата, Коровинского – 46,6 млрд куб. м газа и 1,1 млн т конденсата. Оба месторождения принадлежат компании «Печора СПГ». До ноября прошлого года она входила в группу «Аллтек» погибшего в мае 2020 г. бизнесмена Дмитрия Босова. В конце года проект «Печора СПГ» приобрела компания «Русхим газ», следует из данных СПАРК. 50% долей «Русхим газа» принадлежит экс-депутату Госдумы Виталию Южилину, по 25% – Геннадию Миргородскому и Дмитрию Озерскому (последний владеет долей через Столичную трастовую компанию).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных