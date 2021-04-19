Государство поддержит «Печору СПГ»

Ресурсная база Кумжинского месторождения составляет 140,2 млрд куб. м газа и 6,6 млн т газового конденсата, Коровинского – 46,6 млрд куб. м газа и 1,1 млн т конденсата. Оба месторождения принадлежат компании «Печора СПГ». До ноября прошлого года она входила в группу «Аллтек» погибшего в мае 2020 г. бизнесмена Дмитрия Босова. В конце года проект «Печора СПГ» приобрела компания «Русхим газ», следует из данных СПАРК. 50% долей «Русхим газа» принадлежит экс-депутату Госдумы Виталию Южилину, по 25% – Геннадию Миргородскому и Дмитрию Озерскому (последний владеет долей через Столичную трастовую компанию).