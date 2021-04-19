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Участок БАМа для РЖД за 3 млрд рублей построят военные

Транспортной монополии не хватает мигрантов на стройке второй ветки магистрали
Екатерина Згировская
Работы на БАМ-2 – часть программы модернизации инфраструктуры БАМа и Транссиба /Павел Львов / РИА Новости

«Российские железные дороги» в мае заключат с Минобороны РФ контракт на работы по строительству второй ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ-2) на перегоне Улак – Февральск в Амурской области. Стоимость работ оценивается в 2,5–3 млрд руб. на 2021–2023 годы. Привлечение военных должно решить проблему дефицита трудовых ресурсов и подрядных организаций, которые сегодня существуют на Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралях, сообщил замглавы РЖД по вопросам строительства Андрей Макаров.

Работы на БАМ-2 – часть программы модернизации инфраструктуры БАМа и Транссиба (они составляют так называемый Восточный полигон). Этот проект рассчитан на 2013–2024 гг. и предполагает увеличение к 2024 г. провозной способности железных дорог в направлении морских портов и погранпереходов Дальнего Востока до 180 млн т с порядка 58 млн т в 2012 г. К 2020 г. в результате уже проведенных работ провозная способность магистралей достигла 144 млн т, но перевезено было всего 110 млн т (рост на 8,6% к 2019 г.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных