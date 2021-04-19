Участок БАМа для РЖД за 3 млрд рублей построят военные

Участок БАМа для РЖД за 3 млрд рублей построят военныеТранспортной монополии не хватает мигрантов на стройке второй ветки магистрали
«Российские железные дороги» в мае заключат с Минобороны РФ контракт на работы по строительству второй ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ-2) на перегоне Улак – Февральск в Амурской области. Стоимость работ оценивается в 2,5–3 млрд руб. на 2021–2023 годы. Привлечение военных должно решить проблему дефицита трудовых ресурсов и подрядных организаций, которые сегодня существуют на Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралях, сообщил замглавы РЖД по вопросам строительства Андрей Макаров.
Работы на БАМ-2 – часть программы модернизации инфраструктуры БАМа и Транссиба (они составляют так называемый Восточный полигон). Этот проект рассчитан на 2013–2024 гг. и предполагает увеличение к 2024 г. провозной способности железных дорог в направлении морских портов и погранпереходов Дальнего Востока до 180 млн т с порядка 58 млн т в 2012 г. К 2020 г. в результате уже проведенных работ провозная способность магистралей достигла 144 млн т, но перевезено было всего 110 млн т (рост на 8,6% к 2019 г.).