«Новатэк» законтрактовал весь газ «Арктик СПГ 2» на 20 лет вперед

Завод «Новатэка» по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Арктик СПГ 2» законтрактовал весь будущий объем продукции на 20 лет вперед, сообщила компания 28 апреля. Покупателями по договорам стали трейдерские структуры акционеров проекта – самого «Новатэка», французской Total, китайских CNOOC и CNODC («дочка» CNPC), а также консорциума японских Mitsui & Co и JOGMEC.