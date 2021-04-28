«Новатэк» законтрактовал весь газ «Арктик СПГ 2» на 20 лет вперед

«Новатэк» законтрактовал весь газ «Арктик СПГ 2» на 20 лет впередТакой контракт снижает риски проекта
Завод «Новатэка» по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Арктик СПГ 2» законтрактовал весь будущий объем продукции на 20 лет вперед, сообщила компания 28 апреля. Покупателями по договорам стали трейдерские структуры акционеров проекта – самого «Новатэка», французской Total, китайских CNOOC и CNODC («дочка» CNPC), а также консорциума японских Mitsui & Co и JOGMEC.
Продажи с первой технологической линии «Арктик СПГ 2» запланированы на 2023 г., уточняет «Новатэк». Объемы поставок определяются пропорционально долям владения участников в проекте.
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