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«Новатэк» законтрактовал весь газ «Арктик СПГ 2» на 20 лет вперед

Такой контракт снижает риски проекта
Анна Подлинова
Продажи с первой технологической линии «Арктик СПГ 2» запланированы на 2023 г. /Александр Рюмин / ТАСС

Завод «Новатэка» по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Арктик СПГ 2» законтрактовал весь будущий объем продукции на 20 лет вперед, сообщила компания 28 апреля. Покупателями по договорам стали трейдерские структуры акционеров проекта – самого «Новатэка», французской Total, китайских CNOOC и CNODC («дочка» CNPC), а также консорциума японских Mitsui & Co и JOGMEC.

Продажи с первой технологической линии «Арктик СПГ 2» запланированы на 2023 г., уточняет «Новатэк». Объемы поставок определяются пропорционально долям владения участников в проекте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных