Газпромбанк хочет торговать углеродными единицами

Газпромбанк хочет торговать углеродными единицамиВ этом есть риск дискриминации независимых участников рынка, предупреждают эксперты
Газпромбанк готов предоставить свою Электронную торговую площадку (ЭТП ГПБ) в качестве основы для создания биржи для торговли углеродными единицами, т. е. квотами на выбросы парниковых газов. «Почему бы не рассмотреть нашу площадку как платформу по продаже в цифровом формате, например, карбоновых квот? – сказал «Ведомостям» первый вице-президент Газпромбанка Роман Панов.
Мы уже ведем на эту тему диалог с правительством Сахалинской области и профильными ведомствами». По словам топ-менеджера, платформа Газпромбанка способна обеспечить «весь комплекс услуг, связанный с продажами квот» на выбросы. И добавил, что сейчас банк приглашает заинтересованные компании протестировать ЭТП в качестве ETS-биржи (Emission Trading System, система торговли квотами на выбросы парниковых газов). Однако нормативную базу и требования к продаже квот в России еще предстоит разработать и утвердить, напомнил он.