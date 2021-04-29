Газпромбанк хочет торговать углеродными единицами

Мы уже ведем на эту тему диалог с правительством Сахалинской области и профильными ведомствами». По словам топ-менеджера, платформа Газпромбанка способна обеспечить «весь комплекс услуг, связанный с продажами квот» на выбросы. И добавил, что сейчас банк приглашает заинтересованные компании протестировать ЭТП в качестве ETS-биржи (Emission Trading System, система торговли квотами на выбросы парниковых газов). Однако нормативную базу и требования к продаже квот в России еще предстоит разработать и утвердить, напомнил он.