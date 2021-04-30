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Влад Бумага будет выпускать одежду и канцтовары для детей

Популярный белорусский видеоблогер запускает в России лицензионную программу
Мария Истомина
Wikimedia

Агентство Megalicense подписало контракт с популярным видеоблогером из Белоруссии, создателем и владельцем бренда А4 Владиславом Бумагой (Владом А4) на запуск лицензионной программы в России, рассказал гендиректор Megalicense Захар Назаренко.

Эту информацию подтвердил «Ведомостям» директор по развитию бизнеса А4 Руслан Воронецкий. Решение выбрать в качестве партнера Megalicense, по словам Воронецкого, обусловлено тем, что у компании большой опыт работы с крупными мировыми брендами. Это агентство выводило на российский рынок бренды Angry Birds, «Свинка Пеппа» и др., оно также представляет в России интересы бренда Hello Kitty и мейджоров Warner Media и Sony Pictures.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных