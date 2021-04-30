Влад Бумага будет выпускать одежду и канцтовары для детей

Влад Бумага будет выпускать одежду и канцтовары для детейПопулярный белорусский видеоблогер запускает в России лицензионную программу
Агентство Megalicense подписало контракт с популярным видеоблогером из Белоруссии, создателем и владельцем бренда А4 Владиславом Бумагой (Владом А4) на запуск лицензионной программы в России, рассказал гендиректор Megalicense Захар Назаренко.
Эту информацию подтвердил «Ведомостям» директор по развитию бизнеса А4 Руслан Воронецкий. Решение выбрать в качестве партнера Megalicense, по словам Воронецкого, обусловлено тем, что у компании большой опыт работы с крупными мировыми брендами. Это агентство выводило на российский рынок бренды Angry Birds, «Свинка Пеппа» и др., оно также представляет в России интересы бренда Hello Kitty и мейджоров Warner Media и Sony Pictures.
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