Влад Бумага будет выпускать одежду и канцтовары для детей

Эту информацию подтвердил «Ведомостям» директор по развитию бизнеса А4 Руслан Воронецкий. Решение выбрать в качестве партнера Megalicense, по словам Воронецкого, обусловлено тем, что у компании большой опыт работы с крупными мировыми брендами. Это агентство выводило на российский рынок бренды Angry Birds, «Свинка Пеппа» и др., оно также представляет в России интересы бренда Hello Kitty и мейджоров Warner Media и Sony Pictures.