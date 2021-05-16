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«Роснефть» в два раза увеличит добычу на своем крупнейшем газовом проекте «Роспан»

Вместе с запуском Харампура это снизит риски от падения спроса на нефть, считают эксперты
Анна Подлинова
В отличие от нефти экспортировать трубопроводный газ из России может только «Газпром» /Пресс-служба «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ»

«Роснефть» в этом году намерена добыть на своем крупнейшем газовом проекте «Роспан» 14 млрд куб. м газа. Об этом сообщил в ходе телефонной конференции 14 мая директор департамента планирования, управления эффективностью и развития газового бизнеса компании Олег Иванов.

В перспективе «Роснефть» планирует добывать на «Роспане» более 21 млрд куб. м газа в год и свыше 5 млн т жидких углеводородов. По итогам 2020 г. компания добыла на «Роспане» 6,5 млрд куб. м газа. Ранее компания смещала запуск «Роспана», объясняя это действием сделки ОПЕК+. Но уже в прошлом году начала поставлять технический газ с проекта, а в I квартале 2021 г. – коммерческий газ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных