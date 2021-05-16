«Роснефть» в два раза увеличит добычу на своем крупнейшем газовом проекте «Роспан»

В перспективе «Роснефть» планирует добывать на «Роспане» более 21 млрд куб. м газа в год и свыше 5 млн т жидких углеводородов. По итогам 2020 г. компания добыла на «Роспане» 6,5 млрд куб. м газа. Ранее компания смещала запуск «Роспана», объясняя это действием сделки ОПЕК+. Но уже в прошлом году начала поставлять технический газ с проекта, а в I квартале 2021 г. – коммерческий газ.