«Роснефть» в два раза увеличит добычу на своем крупнейшем газовом проекте «Роспан»Вместе с запуском Харампура это снизит риски от падения спроса на нефть, считают эксперты
«Роснефть» в этом году намерена добыть на своем крупнейшем газовом проекте «Роспан» 14 млрд куб. м газа. Об этом сообщил в ходе телефонной конференции 14 мая директор департамента планирования, управления эффективностью и развития газового бизнеса компании Олег Иванов.
В перспективе «Роснефть» планирует добывать на «Роспане» более 21 млрд куб. м газа в год и свыше 5 млн т жидких углеводородов. По итогам 2020 г. компания добыла на «Роспане» 6,5 млрд куб. м газа. Ранее компания смещала запуск «Роспана», объясняя это действием сделки ОПЕК+. Но уже в прошлом году начала поставлять технический газ с проекта, а в I квартале 2021 г. – коммерческий газ.
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